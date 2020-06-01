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Николай Паскару
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Паскару: государству должно быть выгодно богатое население

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200601/30443549/pascaru-gosudarstvu-dolzhno-byt-vygodno-bogatoe-naselenie.html

Недавно назначенный депутат парламента Молдовы от ПСРМ Николай Паскару в эфире студии Sputnik Молдова поделился своими взглядами о том, какой ему видится Молдова что ему хотелось бы в ней изменить.

Экспертиза
Паскару: государству должно быть выгодно богатое население

Молдова не может похвастаться глубокими демократическими традициями, мы живем в демократическом обществе только последние тридцать лет, отсюда проблемы с традиционной демократией в Молдове. Одна из главных демократических ценностей — свобода слова, и с этим в Молдове дела обстоят довольно неплохо, считает депутат парламента от партии социалистов Николай Паскару. По его мнению, уровень свободы слова в республике гораздо выше, чем во многих других странах, и у нас допустимы различные точки зрения. Но в то же время, во многом нам мешает отсутствие определенной базы, на которую мы могли бы опереться.

"Думаю, что у нас нет достаточного количества опыта. Мы должны пробовать европейские или какие-то еще демократические модели, которые нам кажутся приемлемыми, но при этом нам надо иметь наш собственный национальный проект, какой мы хотим видеть нашу страну", - отметил Паскару.

Молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
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Как сообщил депутат, если сравнивать по уровню демократии Молдову со странами Азии, то наша республика окажется далеко впереди — как в плане демократичности, так и цивилизованности. Но если сравнивать нас со Швейцарией, Голландией, Германией, то нам еще предстоит огромная работа. Наша проблема в том, что у нас еще не укрепилось сильное государство, мы видим различные коррумпированные структуры, которые просто используют Молдову в своих целях.

"Начинать демократизацию нужно с создания условий для простых жителей — пенсионеров, рабочих, представителей мелкого и среднего бизнеса. У них должен быть достойный уровень жизни. На самом деле, государству выгодно богатое население, потому в таком случае и государство становится богатым. Но для этого нужно, чтобы  во главе государства не могли встать мафиозные структуры", - заключил Паскару.

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