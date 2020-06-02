Боля: сегодня Молдове не хватает прежде всего политической стабильности

В Молдове в настоящий момент отсутствует национальная идея и понимание, чего мы хотим, куда мы ходим и каким путем намерены двигаться, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат парламента (ПСРМ) Василе Боля.

Экспертиза Боля: сегодня Молдове не хватает прежде всего политической стабильности

Молдове необходима своя национальная идея, и следует учитывать мнения и гражданского общества, и тех, кто формирует общественное мнение, чтобы выработать эту идею. Поиск такой идеи должен стать предметом широких общественных дискуссий, полагает депутат парламента Молдовы от ПСРМ Василе Боля.

"В последние годы мы слишком много времени уделяли вопросам геополитики, вместо того, чтобы сконцентрироваться на определенных внутренних вопросах и на решении тех проблем, с которыми сталкивается наша страна. Меньше внимания уделяли экономике, благосостоянию граждан, социальным проблемам, но яростно обсуждали геополитические вопросы", - сказал Боля.

Как отметил депутат, в стране привыкли к тому, что наши политики воспринимают Молдову как геополитического игрока, способного как-то повлиять на вопросы и ситуации глобального масштаба. Но все это мешало увидеть какие-то сугубо местные, внутренние проблемы и сконцентрироваться на их решении.

"То, чего сегодня не хватает в обществе, это, в первую очередь, политическая стабильность, чтобы правительство могло заниматься решением исключительно внутренних проблем Молдовы: демографической, экологической, вопросами обеспечения бытовыми удобствами, необходимыми для жизни", - подчеркнул Боля.

Следует уделять внимание, добавил парламентарий, развитию не только городов, но и сельской местности. Сегодня в каждом уголке Молдовы есть интернет, но не везде есть канализация и водопровод. И решению именно таких бытовых проблем в первую очередь следует уделить внимание как правительству, так и власти в целом.

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