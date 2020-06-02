Слусарь: существуют "красные линии", которые DA не готовы перейти

Экспертиза Слусарь: существуют "красные линии", которые DA не готовы перейти

Платформа DA придерживается позиции, что в ситуации, когда нельзя провести досрочные парламентские выборы, и в то же время в парламенте происходят процессы, говорящие о том, что близок его распад, единственным выходом является создание антикризисного правительства. По мнению представителей DA, это должно быть проевропейское и антиолигархическое правительство. Вице-председатель парламента Александр Слусарь разъяснил, что подразумевается под этим.

"Мы четко говорим, что не допустим возвращения Плахотнюка в страну. Если наше предложение принимается, мы готовы формировать правительство, но без создания альянсов, без всяких гарантий кому-либо, без какого-либо дележа портфелей", - заявил Слусарь.

По словам парламентария, DA считают, что в случае формирования нового правительства премьер должен быть представителем платформы. При этом, в состав нового правительства DA не готовы допустить представителей партии "Шор" и группы Pro-Moldova.

В то же время, DA понимают, что при их 11 мандатах реализация подобного сценария является маловероятной.

"Мяч на территории других партий. Мы озвучили нашу позицию, мы готовы обсуждать программу правительства, состав кабинета министров, мы обозначили "красные линии", которые никогда не перейдем", - подчеркнул Слусарь.

Что касается тех самых "красных линий", то вице спикер отметил, что это означает отказ от создания каких-либо союзов с депутатами-перебежчиками, поддержка той кандидатуры премьера, которую выдвинет DA, и принципиальное отсутствие каких-либо гарантий со стороны DA представителям других политических сил в случае, если эти силы захотят поддержать платформу.

Так что можно сделать вывод, что новое правительство будет сформировано только при выполнении всех этих условий, вероятность чего в настоящий момент крайне низкая.

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