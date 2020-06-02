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Андрей Криган
© Sputnik / Miroslav Rotari

Криган: кризис может стать источником новых возможностей для Молдовы

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200602/30456339/Krigan-krizis-mozhet-stat-istochnikom-novykh-vozmozhnostey-dlya-Moldovy.html

Кризис создал Молдове те же проблемы, какие он вызвал и в других развивающихся странах, но из этого кризиса Молдова может все-таки извлечь некоторые выгоды, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Андрей Криган.

Экспертиза
Криган: кризис может стать источником новых возможностей для Молдовы

Экономический кризис в Молдове затронул такие секторы экономики, как HoReCa, индустрию спорта и фитнеса, сферы бизнеса, связанные с развлечениями и массовыми мероприятиями. Однако Молдова, как страна с развивающейся экономикой, хоть и получила серьезный удар, но, в то же время, ей будет гораздо легче, чем большим экономикам, этот кризис преодолеть, считает экономист Андрей Криган.

"Нужды нашей экономики не такие большие, как в развитых странах, соответственно, у нас есть возможность сейчас брать деньги в долг и инвестировать их с умом — в инфраструктуру, в принципе, о чем и говорит нынешнее правительство. Статистика свидетельствует, что падение инвестиций в инфраструктуру Молдовы стало не таким масштабным, как многие опасались", - отметил Криган.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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По мнению экономиста, возможности, которые открывает этот кризис для Молдовы, связаны с перераспределением производственных мощностей. Западноевропейские компании стремятся приблизить к себе цепочку производства. Многие европейские производители даже начали передислокацию своего производства из Китая в Европу. И тут, считает Криган, Молдова не должна упустить своего шанса показать себя с выгодной стороны как государство, где такие производства можно было бы разместить.

"Развитые компании очень быстро умеют принимать такого рода решения. Кроме того, кризис сделал то, что не сумели все наши правительства до этого: если раньше был отток населения из страны, то сейчас, люди стали возвращаться из-за отсутствия медстраховок и упразднения многих рабочих мест на Западе. Люди возвращаются в Молдову", - подчеркнул эксперт.

Так что, по словам экономиста, если в этот период Молдове удастся себя показать надежной страной для размещения европейских производственных мощностей, и за счет этого, государством, привлекательным для инвестиций, то этот кризис стоит рассматривать, как источник новых возможностей для Молдовы.

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