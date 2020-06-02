Криган: кризис может стать источником новых возможностей для Молдовы

Кризис создал Молдове те же проблемы, какие он вызвал и в других развивающихся странах, но из этого кризиса Молдова может все-таки извлечь некоторые выгоды, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Андрей Криган.

Экспертиза Криган: кризис может стать источником новых возможностей для Молдовы

Экономический кризис в Молдове затронул такие секторы экономики, как HoReCa, индустрию спорта и фитнеса, сферы бизнеса, связанные с развлечениями и массовыми мероприятиями. Однако Молдова, как страна с развивающейся экономикой, хоть и получила серьезный удар, но, в то же время, ей будет гораздо легче, чем большим экономикам, этот кризис преодолеть, считает экономист Андрей Криган.

"Нужды нашей экономики не такие большие, как в развитых странах, соответственно, у нас есть возможность сейчас брать деньги в долг и инвестировать их с умом — в инфраструктуру, в принципе, о чем и говорит нынешнее правительство. Статистика свидетельствует, что падение инвестиций в инфраструктуру Молдовы стало не таким масштабным, как многие опасались", - отметил Криган.

"Развитые компании очень быстро умеют принимать такого рода решения. Кроме того, кризис сделал то, что не сумели все наши правительства до этого: если раньше был отток населения из страны, то сейчас, люди стали возвращаться из-за отсутствия медстраховок и упразднения многих рабочих мест на Западе. Люди возвращаются в Молдову", - подчеркнул эксперт.

По мнению экономиста, возможности, которые открывает этот кризис для Молдовы, связаны с перераспределением производственных мощностей. Западноевропейские компании стремятся приблизить к себе цепочку производства. Многие европейские производители даже начали передислокацию своего производства из Китая в Европу. И тут, считает Криган, Молдова не должна упустить своего шанса показать себя с выгодной стороны как государство, где такие производства можно было бы разместить.

Так что, по словам экономиста, если в этот период Молдове удастся себя показать надежной страной для размещения европейских производственных мощностей, и за счет этого, государством, привлекательным для инвестиций, то этот кризис стоит рассматривать, как источник новых возможностей для Молдовы.

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