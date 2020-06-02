Криган: кризис может стать источником новых возможностей для Молдовы

Экономический кризис в Молдове затронул такие секторы экономики, как HoReCa, индустрию спорта и фитнеса, сферы бизнеса, связанные с развлечениями и массовыми мероприятиями. Однако Молдова, как страна с развивающейся экономикой, хоть и получила серьезный удар, но, в то же время, ей будет гораздо легче, чем большим экономикам, этот кризис преодолеть, считает экономист Андрей Криган.
"Нужды нашей экономики не такие большие, как в развитых странах, соответственно, у нас есть возможность сейчас брать деньги в долг и инвестировать их с умом — в инфраструктуру, в принципе, о чем и говорит нынешнее правительство. Статистика свидетельствует, что падение инвестиций в инфраструктуру Молдовы стало не таким масштабным, как многие опасались", - отметил Криган.
"Развитые компании очень быстро умеют принимать такого рода решения. Кроме того, кризис сделал то, что не сумели все наши правительства до этого: если раньше был отток населения из страны, то сейчас, люди стали возвращаться из-за отсутствия медстраховок и упразднения многих рабочих мест на Западе. Люди возвращаются в Молдову", - подчеркнул эксперт.
Так что, по словам экономиста, если в этот период Молдове удастся себя показать надежной страной для размещения европейских производственных мощностей, и за счет этого, государством, привлекательным для инвестиций, то этот кризис стоит рассматривать, как источник новых возможностей для Молдовы.
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