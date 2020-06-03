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Виталий Горинчой
© Sputnik / Osmatesco

Горинчой: в этом году мы получим только 20-30 процентов урожая фруктов

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200603/30459640/gorincioi-v-etom-godu-my-poluchim-tolko-20-30-protsentov-urozhaya-chereshni.html

Жестокая засуха и поздние заморозки стали причиной того, что в этом году урожай фруктов в Молдове будет намного ниже, чем прошлым летом, заявил в эфире студии Sputnik Молдова глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct Виталий Горинчой.

Экспертиза
Горинчой: в этом году мы получим только 20-30 процентов урожая фруктов

Поздние заморозки нанесли огромный ущерб фруктовым деревьям, особенно пострадали косточковые. В южной, центральной зонах, также и в некоторых северных районах в начале мая по ночам фиксировались минусовые температуры, повредившие плодовые деревья и виноградники. Также в ряде регионов Молдовы дождей не было с начала осени прошлого года, и потому дождям, наконец-то прошедшим во второй половине мая, садоводы были очень рады, рассказал председатель Moldova Fruct Виталий Горинчой.

"Люди уже готовы были поставить крест на всей отрасли. Садоводство — это же огромные инвестиции, это огромный труд по уходу за этими деревьями. А когда люди видят, что ничего хорошего, кроме дров, от этих деревьев получить не сможешь, многие начинают задумываться о том, чтобы все бросить и уехать", - сообщил Горинчой.

засуха в Молдове
© Sputnik / Ciobanu Victor
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Выпавшие осадки, в некоторых регионах от 40 до 50 мм, в кое-где даже больше, в какой-то степени должны изменить ситуацию, считает глава Moldova Fruct. Но там, где заморозки нанесли особенно сильный ущерб, изменить что-либо уже невозможно. Сами деревья не сильно пострадали, но замерзли соцветия и уже начавшие формироваться фрукты. Эти деревья нуждаются в уходе, а обеспечить его крестьяне, оставшиеся без урожая и без средств, не в состоянии.

"Все же пошли дожди, и есть надежда, что можно спасти часть урожая. Люди стараются что-то сделать. Конечно, настроения не очень хорошие у многих наших учредителей ассоциации", - заключил Горинчой.

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