Горинчой: в этом году мы получим только 20-30 процентов урожая фруктов

Поздние заморозки нанесли огромный ущерб фруктовым деревьям, особенно пострадали косточковые. В южной, центральной зонах, также и в некоторых северных районах в начале мая по ночам фиксировались минусовые температуры, повредившие плодовые деревья и виноградники. Также в ряде регионов Молдовы дождей не было с начала осени прошлого года, и потому дождям, наконец-то прошедшим во второй половине мая, садоводы были очень рады, рассказал председатель Moldova Fruct Виталий Горинчой.
"Люди уже готовы были поставить крест на всей отрасли. Садоводство — это же огромные инвестиции, это огромный труд по уходу за этими деревьями. А когда люди видят, что ничего хорошего, кроме дров, от этих деревьев получить не сможешь, многие начинают задумываться о том, чтобы все бросить и уехать", - сообщил Горинчой.
"Все же пошли дожди, и есть надежда, что можно спасти часть урожая. Люди стараются что-то сделать. Конечно, настроения не очень хорошие у многих наших учредителей ассоциации", - заключил Горинчой.
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