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Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco

Додон: для меня важно, чтобы мы вышли из пандемии с наименьшими потерями

Экспертиза
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1265)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200604/30472605/dodon-dlya-menya-vazhno-chtoby-my-vyshli-iz-pandemii-s-naimenshimi-poteryami.html

Некоторые оппозиционные политики решили, что ситуация с пандемией стала для них возможностью проявить себя, и тут же бросились критиковать любые действия властей по борьбе с коронавирусом, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова президент Молдовы Игорь Додон.

Экспертиза
Додон: для меня важно, чтобы мы вышли из пандемии с наименьшими потерями

Пандемия дала шанс оппозиционным политикам заявить о себе, и они воспользовались им. Прежде всего, это выразилось в критике мер, предлагаемых властями. Будучи у власти, эти люди не проявили себя ничем, зато, уйдя в оппозицию, активно пытаются разыграть карту пандемии, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Игорь Додон.
© Sputnik / Osmatesco
Эксклюзивное интервью президента Молдовы для Sputnik: важные заявления Додона

"Это очень цинично по отношению к народу. Я слышал, как некоторые представители оппозиции критиковали правительство, почему закрыты рынки, что будут делать патентообладатели. А сегодня они уже критикуют, почему мы сняли так быстро ограничения", - отметил Додон.

По словам президента, в этой ситуации разумнее было бы взять паузу и позволить властям справляться с ситуацией. Ведь еще как минимум полгода стране предстоит жить с коронавирусом.

"Говорят о том, что будет вторая большая волна пандемии осенью. В ближайшее время мы с этой пандемией не справимся. И тот образ жизни, к которому, к сожалению, мы еще не привыкли, но к которому придется привыкать, еще сохранится. Для меня, как для президента, важно, чтобы мы вышли из пандемии с наименьшими потерями", - подчеркнул Додон.

И хотя данная ситуация стала серьезным испытанием для Молдовы, страна выйдет из этого испытания более подготовленной к следующим вызовам, уверен президент. Но понятно уже сейчас, что медицинский сектор требует повышенного внимания и следует больше работать в этом направлении.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1265)

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