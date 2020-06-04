Паладичук: пандемия помогла молдавскому бизнесу освоить онлайн-коммерцию

К сожалению, приобретение товаров в сети только входит в привычку молдавских покупателей, и можно отметить, что лишь около 17 процентов предприятий в Молдове внедряют электронную коммерцию, заявила эфире студии Sputnik Молдова эксперт Оксана Паладичук.

Экспертиза Паладичук: пандемия помогла молдавскому бизнесу освоить онлайн-коммерцию

Управляющий отделом инфраструктуры поддержки бизнеса Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Молдова Оксана Паладичук сообщила, что подавляющее большинство жителей Молдовы имеет доступ к интернету, однако при этом электронная коммерция в Молдове развивается очень медленно. Около 90 процентов граждан Молдовы могут входить в интернет через мобильные приложения.

"Если оценивать с этой стороны, потенциал наш очень велик. Мы могли бы использовать этот потенциал в том числе для поддержки наших предпринимателей. В начале пандемии мы сделали несколько исследований с участием более 600 малых и средних предприятий, и выявили, что более половины из них уже были готовы перейти на онлайн коммерцию", - отметила Паладичук.

По словам эксперта, "открыла глаза" предпринимателям как раз ситуация с пандемией, именно с началом карантина бизнес понял, как важны и интересны для них онлайн-продажи. Сейчас многие бизнесмены срочно включились в процесс, внедряя цифровые инструменты для развития бизнеса.

"Располагая данными о том, как развивались другие страны мира в плане электронной коммерции, мы смогли перенять этот опыт. Сейчас мы согласовываем с международными и нашими национальными партнерами, как объединить усилия, чтобы помочь развиваться большему количеству предприятий", - заключила Паладичук.

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