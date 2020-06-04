Паладичук: пандемия помогла молдавскому бизнесу освоить онлайн-коммерцию

Управляющий отделом инфраструктуры поддержки бизнеса Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Молдова Оксана Паладичук сообщила, что подавляющее большинство жителей Молдовы имеет доступ к интернету, однако при этом электронная коммерция в Молдове развивается очень медленно. Около 90 процентов граждан Молдовы могут входить в интернет через мобильные приложения.
"Если оценивать с этой стороны, потенциал наш очень велик. Мы могли бы использовать этот потенциал в том числе для поддержки наших предпринимателей. В начале пандемии мы сделали несколько исследований с участием более 600 малых и средних предприятий, и выявили, что более половины из них уже были готовы перейти на онлайн коммерцию", - отметила Паладичук.
"Располагая данными о том, как развивались другие страны мира в плане электронной коммерции, мы смогли перенять этот опыт. Сейчас мы согласовываем с международными и нашими национальными партнерами, как объединить усилия, чтобы помочь развиваться большему количеству предприятий", - заключила Паладичук.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>