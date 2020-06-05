Вынту: возможно ли банкротство самой прибыльной отрасли Молдовы

Компании, которые доставляют зарубежным заказчикам отечественные предметы экспорта, вносят наибольший вклад в экономику Республики Молдова. Они, согласно экспертам и статистике, занимают первое место в стране по объему заработанных средств. Специалисты подсчитали, что ежегодный объем поставок из Молдовы составляет порядка 1,2 миллиарда долларов. При этом транспортники в год оказывают услуги по грузоперевозкам на сумму, равную 400 миллионам долларов.
"Если будут разрешения, мы не обанкротимся. Может быть, обанкротится кто-то из перевозчиков, у кого кредиты. Потому что бывает так: начинает человек работать, берет на это кредиты, тут заканчиваются разрешения, работать дальше перевозчик не может, а кредит нужно возвращать", - отметила Вынту.
Как сообщила эксперт, транспортная отрасль в сфере международных грузоперевозок — единственная в Молдове, которая работала, не получая никакой помощи от государства. Перевозчики сами инвестировали в этот бизнес, закладывая порой в банках собственное жилье, чтобы купить машины для транспортировки грузов. Этот бизнес развивался целиком за счет собственных средств, заключила Вынту.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>