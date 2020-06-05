Вынту: возможно ли банкротство самой прибыльной отрасли Молдовы

Директор транспортной компании, председатель Ассоциации международных перевозчиков Молдовы Сильвия Вынту в эфире студии Sputnik Молдова ответила на вопрос, как сказался кризис на транспортной отрасли в Молдове.

Экспертиза Вынту: возможно ли банкротство самой прибыльной отрасли Молдовы

Компании, которые доставляют зарубежным заказчикам отечественные предметы экспорта, вносят наибольший вклад в экономику Республики Молдова. Они, согласно экспертам и статистике, занимают первое место в стране по объему заработанных средств. Специалисты подсчитали, что ежегодный объем поставок из Молдовы составляет порядка 1,2 миллиарда долларов. При этом транспортники в год оказывают услуги по грузоперевозкам на сумму, равную 400 миллионам долларов.

"Если будут разрешения, мы не обанкротимся. Может быть, обанкротится кто-то из перевозчиков, у кого кредиты. Потому что бывает так: начинает человек работать, берет на это кредиты, тут заканчиваются разрешения, работать дальше перевозчик не может, а кредит нужно возвращать", - отметила Вынту.

И если по другим отраслям кризис ударил очень больно, то нашим компаниям удалось удержаться от банкротства, сказала глава Ассоциации международных перевозчиков Молдовы Сильвия Вынту. В то время, когда многие предприятия были вынуждены временно закрыться на карантин, мы продолжали оказывать свои услуги, экспортируя различную молдавскую продукцию за границу. Так что в принципе, в ближайшем будущем, при наличии авторизаций на перевозку товаров, отрасль вполне удержится "на плаву", все также оставаясь самой прибыльной. Основной проблемой, по словам собеседницы, является получение тех самых разрешений, или так называемых дозволов.

Как сообщила эксперт, транспортная отрасль в сфере международных грузоперевозок — единственная в Молдове, которая работала, не получая никакой помощи от государства. Перевозчики сами инвестировали в этот бизнес, закладывая порой в банках собственное жилье, чтобы купить машины для транспортировки грузов. Этот бизнес развивался целиком за счет собственных средств, заключила Вынту.

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