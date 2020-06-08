Боля: PAS уже нашла себе партнера для переформатирования правительства

Депутат от партии "Действие и солидарность" Владимир Боля рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, кого политформирование видит своим союзником в парламенте.

Экспертиза Боля: PAS уже нашла себе партнера для переформатирования правительства

Последствия пандемии, а именно кризисная ситуация в экономике страны, обрушение уровня жизни жителей республики – это ряд факторов, которые правые оппозиционные партии в Молдове планируют включить в обоснование своих претензий, которые они готовы предъявить кабинету министров Иона Кику. Для этого фракции DA и PAS готовы объединить свои усилия. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил депутат от партии PAS Владимир Боля.

"Экономический кризис, случившийся в стране – это главный аргумент, который мы выдвигаем для отставки правительства. Такая же позиция и фракции DA. Мы с ними сформировали в 2019 году избирательный блок, вместе попали в парламент. Их видение о том, что происходит сейчас в стране, близко к нашим взглядам", - отметил Боля.

По его словам, правые и левые политики ничем не отличаются в период предвыборных заявлений. Они используют одинаковую риторику, руководствуются одинаковыми цифрами, статистикой.

"Избиратели делают выводы о той или иной политической силе по количеству выполненных обещаний, а также по потенциалу политических игроков - есть ли у них реальные возможности выполнить свои обязательства перед электоратом", - сказал Боля.

Он подчеркнул, что формирование, которое он представляет, не пойдет на коалицию с партией "ШОР" для того, чтобы проголосовать против кабмина Кику. По мнению Боли, в рядах PAS и DA считают, что создать функциональное правительство при таком раскладе будет проблематично.

Это усложнит ситуацию в Молдове, и PAS не готовы пойти на такое, заключил Боля.

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