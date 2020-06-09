Чебан: в следующем году за газ Молдова будет платить по-другому

В этом году цена газа, который получала Молдова от "Газпрома", складывалась по формуле, исходящей из стоимости нефти. В следующем году намечено перейти к новому методу ценообразования, заявил в эфире студии Sputnik Молдова глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Экспертиза Чебан: в следующем году за газ Молдова будет платить по-другому

Гибридная формула, по которой будут осуществляться дальнейшие расчеты между Молдовой, как покупателем газа, и "Газпромом", как поставщиком, учитывает котировки на газ на международных биржах. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан считает именно биржевую цену на газ самой справедливой, хотя Молдове она не всегда выгодна.

"Если мы заключаем контракт по биржевым ценам, то эта цена справедливая. Не высокая или низкая, а именно честная. Но лично я и мои коллеги считаем, что на данном этапе Молдове использовать такие цены нецелесообразно ввиду того, что у нас структура потребления газа неоднородна и зависит от времени года", - сообщил Чебан.

Как рассказал глава "Молдовагаз", Молдова основное количество газа потребляет в зимний период, когда спрос на него в целом в Европе высок и, соответственно, цена тоже выше.

Если переходить на контракты по рыночным ценам и формировать цену исходя из биржевой, она может быть непомерно высокой для нас в зимние месяцы.

Летом же, когда цены на газ на биржах невысокие, Молдова потребляет только около 20 процентов газа от общегодового объема. Да, цена на газ на биржах диктуется рынком, и потому справедлива, но не всегда это выгодно Молдове.

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