Цуркану: малые и средние предприятия Молдовы ждет экологизация

Руководитель Департамента анализа, инноваций и обучения Организации по развитию малого и среднего предпринимательства рассказал о намеченной к внедрению перспективной программе.

Экспертиза Цуркану: малые и средние предприятия Молдовы ждет экологизация

Экологизация – термин новый, по данным словарей это понятие, раскрывающее процесс проникновения нового подхода, природосберегающих принципов в различные виды и сферы жизнедеятельности людей. Суть этого явления состоит в выявлении и обследовании связей, существующих между изучаемым той или иной естественной или социально-экономической наукой объектом и окружающей его естетственной средой.

Руководитель Департамента анализа, инноваций и обучения Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Константин Цуркану рассказал в эфире Студии Sputnik Молдова о новом проекте организации.

"Цель настоящей программы заключается в продвижении, поддержке и развитии потенциала малых и средних предприятий, во внедрении практики экологизации производственных процессов и предоставлении услуг", - сказал Цуркану.

Данная программа весьма обширна и продумана, утверждает собеседник.

"Посредством принятия ряда мер по поддержке малых и средних предприятий, расширению доступа к информации и консультативных услугах в области экологизации, путем создания сети из 25 национальных консультантов, обучения и финансовой поддержки в виде малых грантов", - пояснил эксперт.

Финансовая поддержка – также немаловажная часть новой программы.

"Программа состоит из трех компонентов, первый – это обучение, образование в области экологизации. Второй – создание инфраструктуры для поддержки экологизации малых и средних предприятий, тут мы будем работать с местным публичным управлением, бизнес-инкубаторами. И третья часть – финансовая поддержка для малых и средних предприятий" – резюмировал собеседник.

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