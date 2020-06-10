20:49 10 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Константин Цуркану.
© Photo : Facebook / Constantin Turcanu

Цуркану: малые и средние предприятия Молдовы ждет экологизация

Экспертиза
Получить короткую ссылку
109 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200610/30533264/tsurkanu-malye-i-srednie-predpriyatiya-moldovy-zhdet-ekologizatsiya.html

Руководитель Департамента анализа, инноваций и обучения Организации по развитию малого и среднего предпринимательства рассказал о намеченной к внедрению перспективной программе.

Экспертиза
Цуркану: малые и средние предприятия Молдовы ждет экологизация

Экологизация – термин новый, по данным словарей это понятие, раскрывающее процесс проникновения нового подхода, природосберегающих принципов в различные виды и сферы жизнедеятельности людей. Суть этого явления состоит в выявлении и обследовании связей, существующих между изучаемым той или иной естественной или социально-экономической наукой объектом и окружающей его естетственной средой.

Руководитель Департамента анализа, инноваций и обучения Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Константин Цуркану рассказал в эфире Студии Sputnik Молдова о новом проекте организации.

"Цель настоящей программы заключается в продвижении, поддержке и развитии потенциала малых и средних предприятий, во внедрении практики экологизации производственных процессов и предоставлении услуг", - сказал Цуркану.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Алексей Никольский
Додон рассказал, что ждет малый и средний бизнес после 15 мая
Данная программа весьма обширна и продумана, утверждает собеседник.

"Посредством принятия ряда мер по поддержке малых и средних предприятий, расширению доступа к информации и консультативных услугах в области экологизации, путем создания сети из 25 национальных консультантов, обучения и финансовой поддержки в виде малых грантов", - пояснил эксперт.

Финансовая поддержка – также немаловажная часть новой программы.

"Программа состоит из трех компонентов, первый – это обучение, образование в области экологизации. Второй – создание инфраструктуры для поддержки экологизации малых и средних предприятий, тут мы будем работать с местным публичным управлением, бизнес-инкубаторами. И третья часть – финансовая поддержка для малых и средних предприятий" – резюмировал собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Паладичук: пандемия помогла молдавскому бизнесу освоить онлайн-коммерцию
Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой
Посол Китая о Главном храме Вооруженных сил России.
Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться