Пушкаш: Конституционный суд создан не для политических кланов

В чьих интересах должна работать высшая инстанция конституционной юрисдикции, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-председатель этой структуры Виктор Пушкаш.

Экспертиза Пушкаш: Конституционный суд создан не для политических кланов

Конституционный суд страны остро нуждается в реформе, чтобы оставаться независимой ветвью власти. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-председатель КС, профессор Виктор Пушкаш. Гость эфира отметил, что с 2013 года КС вынес порядка 10-15 сомнительных вердиктов, которые шли вразрез с нормами Основного закона. В некоторых случаях такие решения могли даже привести к катастрофам.

"Например, Венецианская комиссия летом прошлого года вынесла заключение, что КС своими решениями от 7,8 и 9 июня 2019-го года приблизил молдавское общество к большим потрясениям, чуть ли не к массовому противостоянию", - напомнил Пушкаш.

Абсурдным выглядело и толкование КС о сроках роспуска парламента. Как отметил гость студии, в Основном законе четко указано, что эта процедура может быть осуществлена в течение 3 месяцев.

"Тогда, напомню, КС дал толкование, что три месяца - это 90 дней. И ребенку понятно, что это не совсем так. Я попросил своего 9-летнего внука посчитать, сколько дней в рассматриваемом периоде. Ответ: 92 дня", - привел пример Пушкаш.

Он выразил сожаление, что "стоящие у руля" в Молдове всегда пытались расположить к себе судебную власть.

А КС в свою очередь продемонстрировал беспрецедентную готовность поддержать интересы отдельных политических кланов.

"Одна из основных целей реформы Конституционного суда – это выстраивание его работы таким образом, чтобы он был балансом между всеми ветвями власти", - подчеркнул Пушкаш.

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