Слусарь: DA не пойдет ни на какие коалиции ради досрочных выборов

Досрочные парламентские выборы нельзя провести, отправив в отставку правительство Кику и не назначив никакое другое, заявил в эфире студии Sputnik Молдова вице-спикер парламента Молдовы, член платформы DA Александр Слусарь.

Экспертиза Слусарь: DA не пойдет ни на какие коалиции ради досрочных выборов

Для проведения досрочных выборов платформа DA не намерена искать себе партнера в действующем парламенте, заключать какие-либо коалиционные соглашения и идти на какие-либо сделки. По словам депутата Александра Слусаря, политформирование также не готово никому давать гарантии по принципу "Ты мне, я тебе".

"Будет программа правительства, будет кабинет министров. Есть 51 голос за кабинет министров и программу правительства — хорошо, нет — остаются только два варианта", - отметил Слусарь.

По его словам, "Или оставляем Кику на очень неопределенный срок, или же кто-то хочет поиграть в досрочные выборы, но тогда не будет вообще никакого правительства, потому что досрочные выборы нельзя провести без того, чтобы отправить в отставку правительство Кику и не назначить никакое другое правительство".

Как сказал депутат, коллегам политформирования по блоку ACUM и представителям Pro-Moldova хорошо известна позиция DA по вопросу досрочных парламентских выборов.

"Будет антикризисное антиолигархическое правительство, имеющее поддержку 51 или более депутатов. Причем, нам очень важно, чтобы это большинство сформировалось без группы Шора. Мы не хотим, чтобы будущее правительство зависело от них", - подчеркнул Слусарь.

Также, добавил парламентарий, он допускает, что могут найтись депутаты от социалистов, которые захотят видеть такое антикризисное правительство и проголосуют за него.

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