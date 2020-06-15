Крылов: пандемия COVID-19 - трудный экзамен для властей

О том, как власти Молдовы координируют свои действия в период политической напряженности в стране на фоне пандемии COVID-19, рассказал эксперт Валентин Крылов.

Экспертиза Крылов: пандемия COVID-19 - трудный экзамен для властей

В Молдове с понедельника началось поэтапное снятие ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией. Вместе с тем, по стечению обстоятельств, в последние дни в республике возросло количество летальных исходов от COVID-19 и фиксируется большое число инфицированных.

Многие специалисты и простые обыватели задаются вопросом: оправданы ли осуществляемые правительством послабления, и как свои действия координируют власти, учитывая и политический фактор, когда на глазах тает парламентское большинство.

По мнению политолога Валентина Крылова, поводов для беспокойства нет. Законодательная и исполнительная власть, несмотря на ряд трудностей, сотрудничают нормально.

"Да, парламентское большинство сегодня на пределе, всего 51 депутат, но минимальное количество голосов для оперативных решений обеспечивается. Законодательная власть справляется со своими обязанностями, реагирует оперативно на требования правительства. То есть связь с исполнительной властью у парламентского большинства есть", - подчеркнул Крылов.

Он обратил внимание на тот факт, что власти работают в беспрецедентных обстоятельствах.

"Ни у кого еще не было в современном мире опыта работы в таких условиях, как сейчас. Учитывая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, можно сказать, что молдавские власти справляются с проблемой. По крайней мере, премьер-министр старается организовать работу таким образом, чтобы ситуация не выходила из-под контроля ", - сказал собеседник.

Крылов высказал также мнение, что пандемия стала непростым экзаменом для властей, но в целом, они сдают его пока на "удовлетворительно".

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