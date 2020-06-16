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Андрей Криган.
© Sputnik / Osmatesco

Криган: что необходимо молдавскому агросектору для успешного развития

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200616/30597147/crigan-chto-neobkhodimo-moldavskomu-agrosektoru-dlya-uspeshnogo-razvitiya.html

Экономический эксперт Андрей Криган в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, почему в нашей стране только виноделие можно считать успешной отраслью в отечественном сельхозпроизводстве.

Экспертиза
Криган: что необходимо молдавскому агросектору для успешного развития

Все сектора экономики должны быть взаимосвязаны, им следует взаимодополнять друг друга. Невозможно говорить о развитом сельском хозяйстве без мощной промышленности, которая может переработать всю производимую в Молдове продукцию. Сегодня, увы, Молдова является скорее поставщиком сырьевых ресурсов на зарубежные рынки, чем страной происхождения готовой продукции для вывоза, отметил экономист Андрей Криган.

"Мы производим и экспортируем зерно, но почти не экспортируем мучные изделия, выпечку. Таких случаев, на самом деле, много. В Молдове пока разве что виноделие может служить позитивным примером, когда все, от винограда до конечного продукта, производится в Молдове и продвигается на мировых рынках под собственным брендом", - заявил Криган.

Как рассказал эксперт, для успешной работы агросектору необходимо тесное сотрудничество с перерабатывающей промышленностью. Кроме того, сельскому хозяйству необходимы капитальные инвестиции для возделывания земель, для переработки продукции.

Трактор вспахивает землю
© AP Photo / Jens Meyer
Что ожидает сельское хозяйство Молдовы в ближайшем будущем

"В последние годы объем производства в сельском хозяйстве рос, правда, это больше касалось фруктов, овощей, зерновых. Пока еще есть проблемы с молочным, мясным секторами. Но, я думаю, здесь можно изменить ситуацию, есть инвесторы, готовые вкладываться в этот сектор, если он будет поддерживаться", - сообщил экономист.

Как подчеркнул Криган, многие перерабатывающие компании могли бы развиваться более динамично, если бы государство поддержало их — как с точки зрения возможностей для продвижения их продукции, так и инвестициями и посредством доступа к финансированию.

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