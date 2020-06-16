Волницкий: сейчас маловероятно, что правительство падет

Политолог Игорь Волницкий в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, каким образом развитие эпидемической ситуации с COVID-19 сказывается на политической обстановке в нашей стране.

Экспертиза Волницкий: сейчас маловероятно, что правительство падет

Пандемия оказала существенное влияние на политическую жизнь в стране в целом и на работу правительства в частности. Если ранее постоянно были слышны призывы оппозиции к смене правительства, то уже несколько дней на фоне ухудшения эпидемической ситуации подобного рода разговоры как-то поутихли. Обстоятельства теперь иные, чем даже неделю назад. Отдельные оппозиционные силы высказывают довольно здравые идеи о том, что сейчас не самое подходящее время для отставки кабмина, поскольку распространение коронавируса выходит из-под контроля, а правительственный кризис сильно бы сказался на способности страны преодолеть сложившееся положение, отметил политолог Игорь Волницкий.

"Парадоксально, но вся эта ситуация, связанная с эпидемией, отчасти помогает правительству выйти из-под прессинга, который чувствовался в последние недели, и дает определенную уверенность кабмину в том, что они смогут и в дальнейшем работать", - заявил Волницкий.

По словам политолога, несмотря на то, что большинство секторов, не работавших во время карантина, возобновили свою деятельность, экономического кризиса Молдове избежать не удастся. И в данный момент для правительства первоочередной задачей должна являться разработка мер по преодолению его последствий.

Сейчас маловероятно, что правительство падет, а это означает сведение к нулю возможности досрочных парламентских выборов, считает Волницкий. Тем не менее, Молдова вступает в достаточно трудный период, связанный с эпидемической ситуацией и ростом числа инфицированных COVID-19.

Так что в ближайшие недели все внимание политиков будет сосредоточено на возможности решения этой проблемы, а затем страна вступит в избирательную кампанию по выборам президента, если только электоральный процесс не придется перенести в связи с тем, что нас может ждать еще вторая волна пандемии, заключил политолог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova