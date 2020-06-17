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Владимир Гараба.
© Photo : anticoruptie.md

Гараба: эрозия почв и частые засухи могут превратить Молдову в пустыню

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200617/30609342/garaba-eroziya-pochv-i-chastye-zasukhi-mogut-prevratit-moldova-v-pustynyu.html

Сегодняшняя дата — еще один повод обратить внимание на проблему засухи и опустынивания земель, а также принять меры для борьбы с этими явлениями, заявил в эфире студии Sputnik Молдова эколог Владимир Гараба.

Экспертиза
Гараба: эрозия почв и частые засухи могут превратить Молдову в пустыню

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается в мире 17 июня. Дата эта была провозглашена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, и призвана напомнить нам, что проблема эта имеет общемировое значение. Не чужда она и Молдове — так, с осени 2019 года по май 2020 года на большей части территории нашей страны практически не выпадало осадков, что привело к неурожаю ряда ранних культур. Эколог Владимир Гараба подчеркнул, что и такое явление, как опустынивание, тоже становится характерным в последние годы для Молдовы в силу нерационального использования земель.

"Наши почвы становятся все беднее, слой чернозема уменьшается. Часто случаются и засухи. В связи в этим Молдова присоединилась к Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и активно участвует во всех международных программах", - отметил эксперт.

Как рассказал он, Молдова лишилась большей части своих лесов, и сейчас страна пытается как-то преодолеть последствия этих потерь.

Михаил Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пойсик: единственное природное достояние Молдовы — это земля

В сельском хозяйстве одна из огромных проблем — эрозия почвы, из-за которой Молдова постоянно теряет плодородные земли. По этой причине ежегодно во время сильных дождей в реки смываются тонны чернозема.

Естественно, в таких условиях все сложнее становится получать хорошие урожаи, производительность сельского хозяйства становится меньше. Конечно, в какой-то мере ситуацию с обеднением почв пытаются спасти внесением удобрений, но это, подчеркнул эксперт, мера недостаточная.

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