Пушкаш: само время выступает за обновление Конституции

Молдова нуждается в сбалансированной политике, а для этого без реформирования Основного закона страны не обойтись, отметил экс-председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш.

Экспертиза Пушкаш: само время выступает за обновление Конституции

Пересмотреть молдавскую Конституцию пытались не раз, и это абсолютно нормальная практика, считает эксперт. По его убеждению, у Молдовы государственный интерес сотрудничать как с Западом, так и с Востоком.

"Поэтому так должна выстраиваться политика, и соответствующие изменения нужны в самой Конституции", - сказал в радиостудии Sputnik экс-председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш.

В прошлом году, напомнил собеседник, Основной закон госудасртва отметил четверть века, с одной стороны – это результат демократических преобразований в Молдове. Но в Европе есть страны, где Конституцию меняли достаточно часто. Наша республика нуждается не в новой версии, подчеркнул гость эфира, а в редактировании действующей. Само время диктует поправки.

"Например, у нас есть статья в Конституции, которая предусматривает создание партий. Но ничего не говорится о свободе объединений, а такая норма должна быть. Как и должны быть четко обозначены полномочия президента. Мы часто слышим, что глава государства – это гарант Конституции, но рычагов нет", - отметил Пушкаш.

Он высказал уверенность, что настало время менять ситуацию.

"Речь идет о том, чтобы конкретизировать те или иные пункты. А для начала руководство республики могло бы создать специальную комиссию по изменению Конституции и обозначить главные для нее (комиссии) задачи по модернизации основного закона ", - подытожил эксперт.

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