Ионицэ: утилизация мусора остается огромной проблемой для Молдовы

Экспертиза Ионицэ: утилизация мусора остается огромной проблемой для Молдовы

Молдова рискует превратиться в одну большую мусорную свалку по причине того, что мы производим слишком много мусора, а технологии сбора и переработки разного рода отходов у нас не соответствуют современным требованиям. Решение этой проблемы требует строгих правил и четкого соблюдения определенных действий, заявил экономист Вячеслав Ионицэ. По его словам, для начала, абсолютно каждое домохозяйство в Молдове необходимо обязать заключать индивидуальный договор на вывоз мусора. Как отметил эксперт, такое правило соблюдается в городах, но абсолютно игнорируется в сельской местности.

"Должно быть так: нет контракта — платишь налог. То есть, ты либо заключаешь контракт на вывоз мусора с фирмой, либо платишь налог примэрии. Второй момент — деньги, которые платятся за сбор мусора, должны идти именно на сбор мусора. Человек сейчас платит за сбор пластика, а эти деньги идут в других целях", - сообщил Ионицэ.

Как подчеркнул экономист, за утилизацию пластикового мусора ежегодно мы платим огромные деньги, речь идет о десятках миллионов леев в год, при этом чисто визуально пластика меньше не становится.

"Когда человек будет обязан заплатить, можно регулировать: какие компании будут заниматься сбором мусора, какие требования к этим компаниям должны предъявляться, как составлять договор с ними. Кроме того, необходимо ввести четкие правила по хранению отходов", - полагает Ионицэ.

Для дальнейшей утилизации пластика необходимо создавать новые мусорные полигоны либо же строить мусоросжигательные заводы. На самом деле, во всем мире сбор и переработка пластика — довольно выгодный бизнес, если он работает правильно. Компании, производящие товары, упакованные в пластик, заключают договор с компаниями по переработке, и платят им за утилизацию этого пластика. В Молдове же в этот вид деятельности никак не вовлечены производители товаров в пластиковых упаковках. В нашей стране они никому не платят за переработку пластика, и, соответственно, способствуют все большему загрязнению, производя тонны пластикового мусора.

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