Тромбицкий: в Молдове сохраняется риск наводнений

Доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему в нашей стране существует опасность подтоплений и что можно сделать для решения этой проблемы.

Экспертиза Тромбицкий: в Молдове сохраняется риск наводнений

После длительного засушливого периода в Молдову наконец пришли дожди. В республике объявлен "желтый код" гидрологической опасности. Специалисты уверяют, что сейчас немалые опасения внушает ситуация на реке Прут в районе водохранилища Костешть-Стынка.

Положение дел в этом районе стало предметом обсуждения на заседании правительства Молдовы в среду, 17 июня. Министр внутренних дел Павел Войку сообщил, что сброс воды в этом месте сейчас составляет до 550 кубометров в секунду при норме 100-120 кубометров в секунду. Премьер-министр Ион Кику отдал распоряжение проверить состояние дамб, чтобы не допустить серьезного ущерба в результате наводнений.

К сожалению, такие неблагоприятные природные явления, как засухи, наводнения, другие стихийные бедствия теперь будут происходить чаще, поскольку они являются следствием климатических изменений в мире за последние несколько десятилетий, считает эколог Илья Тромбицкий.

"Вполне возможно, что количество осадков может превысить тот объем, который в состоянии сдержать плотина водохранилища Костешть-Стынка, и уровень воды может значительно подняться. Все зависит от того, какое количество осадков выпадет", - сообщил эксперт.

По словам Тромбицкого, опыт прошлых лет был учтен и кое-какие меры для предотвращения паводков были предприняты, например, были отремонтированы некоторые дамбы, но этого недостаточно.

"Мы много говорим о том, что нужно использовать естественный рельеф долины рек, организуя польдеры — специальные участки, на которые река может разливаться, что позволяет избежать затопления населенных пунктов. Но в таком случае страдают сельхозугодья, находящиеся на данных территориях, и потому этот вопрос в Молдове практически не был решен", - заявил Тромбицкий.

Многие реки в Молдове в 60-70 годах прошлого века заковали в дамбы, и рекам по этой причине некуда разливаться. При обильных осадках, уровень воды повышается и она заливает окружающие территории.

Чтобы не допустить такой сценарий развития событий, необходимо подробно изучить, в каком состоянии дамбы на тех многочисленных запрудах, которые есть на Ботне, Реуте и множестве других рек Молдовы, и, если дамбы слабые, укрепить их, либо снести совсем и ликвидировать водохранилища. Впрочем, тут уже появляется почва для конфликта с представителями агросектора, использующими эти пруды для полива сельхозугодий. И нужна политическая воля, чтобы решать эти вопросы по-научному, заключил Тромбицкий.

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