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Анатолий Игнат.
© Photo : FB/ Ignat Anatolie

Игнат: что из продовольствия может подорожать в ближайшее время

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200618/30620739/ignat-kakie-produkty-mogut-vyrasti-v-tsene-v-blizhayshee-vremya.html

Доктор экономических наук, эксперт в области сельскохозяйственной экономики Анатолий Игнат рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что произойдет с ценами на основную сельхозпродукцию в этом году.

Экспертиза
Игнат: какие продукты могут подорожать в ближайшее время

Цены на зерновые культуры в этом году вырастут несущественно, чего нельзя сказать о фруктах, где подорожание будет более ощутимым по сравнению с прошлым годом. Это уже коснулось импортных плодов, и многие наверняка успели заметить, что наиболее популярные у нас цитрусовые, лимоны, которые зимой в супермаркетах стоили 25-30 леев за килограмм, сегодня уже продают по 40-50 леев. 

Абрикосы.
© CC0 / Pixabay / RitaE
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Как отметил экономист Анатолий Игнат, все дело в снижении предложения этого вида товаров от продавцов на 40-60 процентов, что и сказалось на цене.

Там же, где предложение осталось на уровне прошлого года, роста цен не произошло. К примеру, клубника сейчас стоит примерно столько же, сколько и в прошлом году. Эта ягода у нас не так сильно пострадала и у нее довольно сильные способности к восстановлению после заморозков, случившихся весной этого года. Что же касается мясо-молочной отрасли, то здесь нас ждет определенное повышение цен. 

"Учитывая то, что 70-80 процентов спроса на мясо, молоко и яйца покрываются за счет внутреннего производства, то я планирую, что рост цен на отечественную продукцию будет на уровне 10-20 процентов по сравнению с прошлым годом", - заявил эксперт.

В то же время, довольно существенную часть свинины, птицы и молочных продуктов Молдова импортирует, и в отношении импортной продукции возможно более ощутимое подорожание, связанное с проблемами логистики.

Супермаркет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Многие регионы ввели очень строгие меры в отношении транзита транспорта и товаров через их территорию. Скажем, Бразилия и Аргентина — крупные производители сои и зерновых. Пандемия коронавируса затронула их довольно сильно, и через их территорию был закрыт транзит транспорта для экспорта зерновых и сои", - сообщил Игнат.

Приостановка экспорта этих культур в ближайшее время даст о себе знать на международных биржах, вызвав рост цен на обе позиции. И поскольку это культуры кормовые, то следует ожидать цепной реакции: подорожал фураж, значит, подорожает и продукция мясо-молочной отрасли. А так как 20-30 процентов этой продукции Молдова вынуждена ввозить, то цены на эти импортируемые продукты тоже вырастут - примерно на 30 процентов, полагает экономист.

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