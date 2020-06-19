17:53 19 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.27
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Роман Михэеш.
© Sputnik / Victor Iovva

Михэеш: для правительства Кику есть лишь два варианта

Экспертиза
Получить короткую ссылку
120 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200619/30635651/mihaes-dlya-pravitelstva-Kiku-est-lish-dva-varianta.html

Кабмин не имеет большинства в парламенте и не может полноценно осуществлять свои функции, и, вероятнее всего, срок его исчерпан, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Экспертиза
Михэеш: для правительства Кику есть лишь два варианта

Молдова все еще не вышла из кризиса, вызванного пандемией, и необходимы усилия властей по его преодолению. Стране также необходимы кредиты на покрытие дефицита бюджета. Миноритарное правительство не будет в состоянии справиться с такими сложными задачами, а потому необходимо понимать, что свою историческую роль нынешний кабмин уже сыграл, полагает политолог Роман Михэеш.

"Исчерпан лимит этого правительства, надо находить другие решения. Их может быть только два: дополнить это правительство какими-то новыми силами, новыми министрами, или же отставка. В таком случае, либо правительство само уйдет в отставку, либо его отправят", - отметил Михэеш.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон предложил провести досрочные парламентские выборы
Как рассказал политолог, в случае реализации первого варианта Кику мог бы остаться премьером, а к двум партиям — социалистам и демократам — можно было бы приобщить еще одну, которая бы согласилась на такого рода союз.

Если же будет реализован второй вариант, он предполагает назначение нового кабинета. Но здесь уже возникает вопрос: кто может гарантировать, что, к примеру партии платформ DA и PAS смогут создать функциональное правительство с социалистами?

"У нас уже есть опыт сотрудничества ПСРМ и ACUM с июня по ноябрь 2019 года, когда у них были постоянные "разборки", проблемы и очень разное видение. Это нежелательный вариант, он ни к чему не приведет, это будет просто оттягивание времени и углубление кризиса", - считает Михэеш.

С точки зрения эксперта, более положительный вариант в данной ситуации, все же, - укрепление правительства Кику, чтобы оно устояло хотя бы до президентских выборов. Ну, а если это окажется нереализуемым, то лучше провести парламентские выборы вместе с президентскими. Этого можно добиться в случае консенсуса между PAS и социалистами, заключил Михэеш.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксклюзивное интервью главы правительства Молдовы: самые важные заявления Кику
Молдавский премьер прокомментировал возможный вотум недоверия правительству
Крапленые мандаты: почему власть в Молдове становится предметом купли-продажи
Игорь Додон инициирует дискуссии со "здоровыми силами" в парламенте


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Стюардесса в медицинской маске в салоне самолета в международном аэропорту Брюсселя.
Новая реальность: как выглядит возобновившееся авиасообщение
Глава МИД Сербии: Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям.
Ивица Дачич: Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться