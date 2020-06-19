Михэеш: для правительства Кику есть лишь два варианта

Кабмин не имеет большинства в парламенте и не может полноценно осуществлять свои функции, и, вероятнее всего, срок его исчерпан, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Экспертиза Михэеш: для правительства Кику есть лишь два варианта

Молдова все еще не вышла из кризиса, вызванного пандемией, и необходимы усилия властей по его преодолению. Стране также необходимы кредиты на покрытие дефицита бюджета. Миноритарное правительство не будет в состоянии справиться с такими сложными задачами, а потому необходимо понимать, что свою историческую роль нынешний кабмин уже сыграл, полагает политолог Роман Михэеш.

"Исчерпан лимит этого правительства, надо находить другие решения. Их может быть только два: дополнить это правительство какими-то новыми силами, новыми министрами, или же отставка. В таком случае, либо правительство само уйдет в отставку, либо его отправят", - отметил Михэеш.

Как рассказал политолог, в случае реализации первого варианта Кику мог бы остаться премьером, а к двум партиям — социалистам и демократам — можно было бы приобщить еще одну, которая бы согласилась на такого рода союз.

Если же будет реализован второй вариант, он предполагает назначение нового кабинета. Но здесь уже возникает вопрос: кто может гарантировать, что, к примеру партии платформ DA и PAS смогут создать функциональное правительство с социалистами?

"У нас уже есть опыт сотрудничества ПСРМ и ACUM с июня по ноябрь 2019 года, когда у них были постоянные "разборки", проблемы и очень разное видение. Это нежелательный вариант, он ни к чему не приведет, это будет просто оттягивание времени и углубление кризиса", - считает Михэеш.

С точки зрения эксперта, более положительный вариант в данной ситуации, все же, - укрепление правительства Кику, чтобы оно устояло хотя бы до президентских выборов. Ну, а если это окажется нереализуемым, то лучше провести парламентские выборы вместе с президентскими. Этого можно добиться в случае консенсуса между PAS и социалистами, заключил Михэеш.

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