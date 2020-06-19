Кузнецов: для досрочных выборов сейчас нет оснований

Высшее законодательное собрание распускается и переизбирается не по чьей-либо прихоти. В Конституции регламентировано, что для этого должны быть строго определенные основания, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор права Александр Кузнецов.

Экспертиза Кузнецов: для досрочных выборов сейчас нет оснований

Для того, чтобы назначить в Молдове досрочные выборы депутатского корпуса, в стране должен произойти парламентский политический кризис. И если ставить вопрос таким образом, то необходимо руководствоваться тем, что гласит Конституция на этот счет.

Согласно ей, во-первых, досрочные парламентские выборы назначаются в случае, когда невозможно назначить премьер-министра. Однако сейчас в Молдове есть премьер. Второй случай, делающий возможными досрочные выборы — если парламент не может в течение трех месяцев принять ни одного законодательного акта. Но парламент работает и принимает законы. Есть еще несколько моментов, когда президент может расформировать парламент, но ни одно из этих правовых условий пока не осуществилось, отметил доктор права Александр Кузнецов.

"К сожалению, все говорят сейчас о власти, о разделе каких-то виртуальных полномочий, но никто не обращает внимания на такой факт: мы находимся в эпицентре пандемии. Нам нужно сначала решить этот серьезный вопрос, но мы вместо этого говорим о выборах", - подчеркнул Кузнецов.

По мнению эксперта, сейчас не время для электоральных кампаний. Молдова живет практически в состоянии войны, только война эта не совсем привычная нам — она идет с вирусной угрозой. Даже новости напоминают сводку с фронта: столько умерло, столько инфицировано.

"Мы говорим так свободно о досрочных выборах, как будто уже все у нас в стране сделано и мы можем спокойно пойти голосовать. Когда горит дом, мы должны не обсуждать чем и как будем тушить дом, мы должны бороться с огнем. Нужно вести борьбу с пандемией, а не закулисную борьбу", - заключил Кузнецов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova