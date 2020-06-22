Михэеш: для выборов президента Молдовы стоит выделить два дня

Отмена в Молдове электорального процесса в этом году, в случае сложной эпидемической ситуации осенью, - это плохая тактика, которая приведет к негативным результатам, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Экспертиза Михэеш: для выборов президента Молдовы стоить выделить два дня

Надо предусмотреть такой момент, что положение с COVID-19 в Республике Молдова может остаться неблагополучным к моменту выборов президента. Возможно, что сегодняшняя динамика (или близкая к ней), когда в день будут регистрироваться 200-300 новых случаев заболевания, сохранится и до Нового года, полагает ряд экспертов.

Тем не менее, отменять или переносить по этой причине президентские выборы, назначенные на ноябрь нынешнего года, не стоит.

Есть другое решение, отметил политолог Роман Михэеш. По его мнению, разумней будет отвести для выборов не один день, а продлить голосование на два. При этом политолог сослался на мировой опыт.

"Здесь есть только один вариант — назначить второй день для голосования. Это хорошая инициатива, ее надо поддержать. Этот вариант уже и в России отработан, и в Румынии, и в других странах. В России ввели пять дней для голосования. В Молдове, я считаю, нужно ввести второй день", - сказал Михэеш.

По мнению собеседника, это должно быть выгодно всем политическим силам - и президенту, и нынешней власти, и оппозиции. Отмена или же перенос даты президентских выборов — решение, которое можно принять только через парламент, но парламентского большинства сейчас нет.

Поэтому, заключил политолог, пусть выборы будут проведены в назначенный срок, но в целях обеспечения безопасности, чтобы на избирательных участках не было слишком многолюдно, необходимо для голосования отвести два дня, например, субботу и воскресенье.

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