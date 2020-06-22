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Илья Сопивник.
© Sputnik / Osmatesco

Сопивник: спрос на недвижимость в Кишиневе постепенно начинает расти

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200622/30664190/sopivnic-spros-na-nedvizhimost-v-chisinau-postepenno-nachinaet-rasti.html

Какие тенденции наблюдаются на данный момент на риэлтерском рынке, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.

Экспертиза
Сопивник: спрос на недвижимость в Кишиневе постепенно начинает расти

После периода затишья, вызванного тем, что во время чрезвычайной ситуации в Молдове все сделки с недвижимостью были фактически "заморожены", этот рынок начинает понемногу оживать.

Недвижимость, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рынок недвижимости Молдовы: какие изменения он претерпел за период пандемии

Отчасти это вызвано продолжением программы Prima casa, отчасти — таким явлением, как отложенный спрос, когда покупателям недвижимость была нужна, но они не могли ее приобрести из-за карантина, а сейчас наконец решились на покупку.

Однако, как отметил эксперт в области недвижимости Илья Сопивник, есть и факторы, негативным образом влияющие на рынок. Это, в первую очередь, банки, в настоящее время неохотно дающие кредиты, в том числе ипотечные. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и такой момент, как не работавший в течение двух месяцев сектор HoReCa, что привело к оттоку с рынка всех покупателей, вовлеченных в сферу ресторанно-гостиничного бизнеса.

"В целом ситуация у нас довольно стабильна. До карантина у нас фиксировалось увеличение продаж, цены начинали понемногу расти, так как спрос превышал предложение. Карантин и пандемия внесли свои коррективы — сейчас цены стабильны", - сообщил Сопивник.

Эксперт подчеркнул, что, таким образом, это довольно благоприятный период для улучшения своих жилищных условий. Однако пока не очень очевидно, что произойдет с ценами и будут ли они расти или же, наоборот, падать. Реально сейчас хорошо продаются те объекты, цена которых несколько ниже среднерыночной.

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