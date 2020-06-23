Воронин: без государственной идеологии не построить суверенное государство

К сожалению, в Молдове сегодня нет объединяющей идеи для страны, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экс-президент Молдовы Владимир Воронин.

Экспертиза Воронин: без государственной идеологии не построить суверенное государство

Третий президент Молдовы — единственный, кто провел на этом посту главы государства два срока. В тридцатую годовщину принятия Декларации о суверенитете Верховным Советом, Владимир Воронин рассказал о том, чего, по его мнению, не хватает Молдове на сегодняшний день как государству.

"И как бывший президент, и как председатель Партии коммунистов я усматриваю нашу проблему в том, что у нас нет государственной идеологии и нет государственной идеи, которая объединяла бы всю страну. Ведь что такое идеология? Это духовный стержень человека. Если у государства, как и у человека, отсутствует духовный стержень, его можно склонить к чему угодно", - отметил Воронин.

По его мнению, государство, лишенное идеологии, очень легко могут перетягивать каждый раз на свою сторону различные силы извне, которым это выгодно, чтобы использовать его в своих целях и в своих интересах.

"Если у нас не будет идеологии, основанной на принципах суверенитета и независимости, мы никогда не построим независимое и суверенное государство, так и будем метаться туда-суда", - заключил Воронин, выступая в эфире ридиостудии Sputnik Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova