Киркэ: продавцы не готовы снижать цены на рынке вторичного жилья

Экспертиза Киркэ: продавцы не готовы снижать цены на рынке вторичного жилья

Рынок вторичного жилья в Молдове отличается тем, что цены здесь неоправданно высоки, поскольку многие продавцы квартир в старом фонде живут реалиями прошлого десятилетия, и не желают принимать то, что их жилье теперь не ценится так же, как десять или более лет назад.

По мнению экономиста Романа Киркэ, это одна из основных причин того, что этот сегмент сейчас фактически "заморожен": покупатели не готовы выкладывать такие деньги за морально устаревшее жилье, а продавцы психологически не готовы снижать цены, рассчитывая, что свой покупатель на их квартиру рано или поздно найдется.

"Любой рынок можно "разморозить" при колебании цены. Если бы была необходимость в деньгах у продавцов на рынке вторичного жилья, это серьезно изменило бы игру на рынке и значительно бы увеличило количество сделок с недвижимостью", - заявил Киркэ.

Как сообщил эксперт, на конец 2019 года на рынке недвижимости Молдовы было зарегистрировано около 24 тысяч сделок. Это, в принципе, не предел, считает экономист, но для оживления рынка необходимо снижение цен на вторичном рынке.

Рынок нового жилья оказался в этом плане более гибким — применение новых технологий, новых материалов, уменьшение издержек при строительстве позволяют сократить многие затраты. Все эти факторы, а также большой объем строительства нового жилья приводят к тому, что цены на "первичку" становятся все более доступными.

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