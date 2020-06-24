Тромбицкий: грозит ли Кишиневу наводнение в результате ливней

Что будет, если на молдавскую столицу обрушатся обильные осадки, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий.

Экспертиза Тромбицкий: грозит ли Кишиневу наводнение в результате ливней

Прошедшие в Молдове и приграничных с нами территориях Украины ливневые дожди обозначили серьезную проблему: оказалось, в ряде населенных пунктов существует угроза подтопления. Сейчас специалисты на местах оценивают состояние дамб, обсуждаются меры, которые будут приняты в случае возникновения опасности.

В среду, 24 июня, премьер-министр Молдовы Ион Кику проинспектировал водохранилище Костешть-Стынка, где встретился с ответственными лицами из государственных уполномоченных органов и обсудил, как действовать в случае подтопления территории.

Доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий дал свою оценку тому, возможна ли подобная ситуация в Кишиневе в случае ливней. По его словам, у любого водохранилища есть определенные нормы количества воды, которое оно способно вместить. И если, к примеру, в верхней части Быка будут обильные и долгие дожди, то уровень воды в Гидигичском водохранилище повысится, что создаст проблему и на той части реки Бык, которая проходит через Кишинев.

"Может случиться если и не наводнение, то, по крайней мере, такое поднятие воды, которое не позволит машинам проезжать через улицу Албишоара, возможно подтопление и в районе железнодорожного вокзала", - заявил Тромбицкий.

Как рассказал эксперт, Гидигич был построен именно для того, чтобы предотвращать внезапные наводнения, поскольку долина реки Бык регулярно заливалась до строительства водохранилища. Сейчас Гидигич помогает отрегулировать эти процессы и минимизировать последствия обильных осадков. Что же касается качества тамошней плотины, то Тромбицкий подчеркнул, что он в нем уверен. Несмотря на то, что она была рассчитана на определенное количество лет, сейчас плотина все еще способна выдержать, главное, чтобы количество воды было не чрезмерно большим.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova