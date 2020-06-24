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Илья Тромбицкий.
© Sputnik / Osmatesco

Тромбицкий: грозит ли Кишиневу наводнение в результате ливней

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200624/30704011/trombitskiy-grozit-li-chisinau-navodnenie-v-rezultate-livney.html

Что будет, если на молдавскую столицу обрушатся обильные осадки, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий.

Экспертиза
Тромбицкий: грозит ли Кишиневу наводнение в результате ливней

Прошедшие в Молдове и приграничных с нами территориях Украины ливневые дожди обозначили серьезную проблему: оказалось, в ряде населенных пунктов существует угроза подтопления. Сейчас специалисты на местах оценивают состояние дамб, обсуждаются меры, которые будут приняты в случае возникновения опасности.

Премьер-министр Ион Кику посетил гидроэнергетический узел Костешты-Стынка.
© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Премьер изучил риск наводнений в рабочей поездке на гидроузел Костешты-Стынка

В среду, 24 июня, премьер-министр Молдовы Ион Кику проинспектировал водохранилище Костешть-Стынка, где встретился с ответственными лицами из государственных уполномоченных органов и обсудил, как действовать в случае подтопления территории.

Доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий дал свою оценку тому, возможна ли подобная ситуация в Кишиневе в случае ливней. По его словам, у любого водохранилища есть определенные нормы количества воды, которое оно способно вместить. И если, к примеру, в верхней части Быка будут обильные и долгие дожди, то уровень воды в Гидигичском водохранилище повысится, что создаст проблему и на той части реки Бык, которая проходит через Кишинев.

"Может случиться если и не наводнение, то, по крайней мере, такое поднятие воды, которое не позволит машинам проезжать через улицу Албишоара, возможно подтопление и в районе железнодорожного вокзала", - заявил Тромбицкий.

Как рассказал эксперт, Гидигич был построен именно для того, чтобы предотвращать внезапные наводнения, поскольку долина реки Бык регулярно заливалась до строительства водохранилища. Сейчас Гидигич помогает отрегулировать эти процессы и минимизировать последствия обильных осадков. Что же касается качества тамошней плотины, то Тромбицкий подчеркнул, что он в нем уверен. Несмотря на то, что она была рассчитана на определенное количество лет, сейчас плотина все еще способна выдержать, главное, чтобы количество воды было не чрезмерно большим.

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