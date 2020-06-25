Киселев: государству не нужно бояться антикризисного менеджмента

В нынешних условиях, в которых страна оказалась из-за пандемии, власть должна, как и бизнес, думать не столько о текущих денежных поступлениях, сколько о завтрашнем дне, считает предприниматель Сергей Киселев.

Экспертиза Киселев: государству не нужно бояться антикризисного менеджмента

В нынешних условиях в государстве необходим антикризисный менеджмент – от чего-то временно нужно отказаться, чтобы сохранить экономику. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова предприниматель, экс-депутат парламента Сергей Киселев.

Он отметил, что именно по такой модели действует сейчас бизнес. Ценой некоего финансового спада происходит сохранение рабочих мест и самих предприятий.

"Сегодня нужен антикризисный менеджмент, который урежет все излишки. Почему бизнесмены могут договориться с работниками о временном урезании зарплат, с арендодателями о сокращении или приостановлении выплат? А государству также нужно пересмотреть статьи, но уже своих доходов. Например, государственные предприятия в период пандемии не сокращали арендную плату, не говорилось о сокращении налоговых выплат. Государство не берет во внимание расходы бизнеса и еще пытается наживаться", - отметил Киселев.

Он подчеркнул, что антикризисные методы никогда не были популярными, но в нынешних условиях, они помогут сохранить предприятия, поддержать на плаву экономику.

"Мы не должны зацикливаться на том, как вернуться к предыдущим показателям ВВП, как восстановить утраченные ресурсы. Вместо этого необходимо в буквальном смысле кормить людей сейчас, чтобы они элементарно выжили", - уверен Киселев.

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