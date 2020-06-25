18:54 25 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.34
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Владимир Односталко.
© Sputnik / Vladimir Polusatov

Односталко: не нужно игнорировать "масочный режим" в общественных местах

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1434)
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200625/30724396/odnostalko-luchshe-byt-v-maske-chem-v-grobu.html

Председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что только личная ответственность каждого может остановить рост инфицирования COVID-19 в нашей стране.

Экспертиза
Односталко: лучше быть в маске, чем в гробу

Уже почти месяц, как многие страны, в том числе и Молдова, ослабляют ограничительные меры в связи с пандемией, но число зараженных коронавирусом не сокращается, а даже растет. Председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко считает, что летняя вспышка инфекции связана с нарушением гражданами поведенческих ограничений.

© CC0 / Pixabay / Athena24
Минэкономики: около трети пассажиров не носят маски в транспорте

"Нам удастся сократить число заболевших, если каждый гражданин проявит максимальную личную ответственность в соблюдении мер индивидуальной защиты. Например, - социальная дистанция: полтора метра друг от друга, это нормы, которые установил ВОЗ. Нетрудно им следовать", - сказал Односталко. 

Он напомнил, что Национальная комиссия по ЧС постановила не прекращать экономическую деятельность, но, вместе с тем, были обозначены новые условия для работы, а они не всегда и везде соблюдаются. По мнению депутата, это может привести к росту новых случаев заражения COVID-19.

"Мы видели печальный пример многих стран, где ежедневно погибали сотни людей. Да, меры жесткие, условия некомфортные, но давайте потерпим ради нашего же здоровья и ради человеческих жизней", - отметил собеседник.

Односталко также считает, что не нужно игнорировать и так называемый "масочный режим" в общественных местах.

"Извините, может быть, за такой пример: но лучше быть в маске, чем в пластиковом пакете", - заметил депутат.

Ситуация с заражением в стране не даёт поводов для расслабления, подытожил он.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1434)

По теме

Представитель ВОЗ: для защиты от COVID-19 маску нужно носить правильно
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
Специалист рассказала, как правильно носить медицинскую маску
Риск заражения COVID-19 - на рынках и в магазинах Молдовы прошли проверки


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Участие молдавской делегации в параде Победы в Москве.
Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: как это было - фото
“Российская угроза”: на что пойдет министр обороны Германии ради собственных целей.
“Российская угроза”: подоплека воинственного заявления фрау Крамп-Карренбауэр
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться