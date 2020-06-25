Односталко: не нужно игнорировать "масочный режим" в общественных местах

Уже почти месяц, как многие страны, в том числе и Молдова, ослабляют ограничительные меры в связи с пандемией, но число зараженных коронавирусом не сокращается, а даже растет. Председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко считает, что летняя вспышка инфекции связана с нарушением гражданами поведенческих ограничений.
"Нам удастся сократить число заболевших, если каждый гражданин проявит максимальную личную ответственность в соблюдении мер индивидуальной защиты. Например, - социальная дистанция: полтора метра друг от друга, это нормы, которые установил ВОЗ. Нетрудно им следовать", - сказал Односталко.
Он напомнил, что Национальная комиссия по ЧС постановила не прекращать экономическую деятельность, но, вместе с тем, были обозначены новые условия для работы, а они не всегда и везде соблюдаются. По мнению депутата, это может привести к росту новых случаев заражения COVID-19.
"Мы видели печальный пример многих стран, где ежедневно погибали сотни людей. Да, меры жесткие, условия некомфортные, но давайте потерпим ради нашего же здоровья и ради человеческих жизней", - отметил собеседник.
Односталко также считает, что не нужно игнорировать и так называемый "масочный режим" в общественных местах.
"Извините, может быть, за такой пример: но лучше быть в маске, чем в пластиковом пакете", - заметил депутат.
Ситуация с заражением в стране не даёт поводов для расслабления, подытожил он.
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