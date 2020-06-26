Гырбу: у любого бизнеса должна быть возможность диалога с властью

Безусловно, политическая система любой страны не может нормально функционировать, не имея соответствующего экономического обеспечения. Поэтому далеко не секрет, что политические силы могут принимать те или иные решения под давлением бизнес-кругов или им в угоду. А еще многие из нас слышали такой лозунг: "Политика есть концентрированное выражение экономики". Как отметил кишиневский экономист Виорел Гырбу, взаимодействие бизнеса и политики должно быть обоюдным.
"Если такое сотрудничество транспарентно, если обсуждаются проекты, которые положительно решают государственные проблемы, помогают понять, какие процессы происходят в самой бизнес-сфере, то это абсолютно нормальное явление" , - сказал эксперт.
Он отметил, что в таком диалоге (между властью и капиталом) не должны участвовать только привилегированные предприниматели. Такая возможность должна быть у любого бизнеса – малого, среднего.
"То, что у бизнеса есть свои интересы и свое видение развития экономики – это абсолютно нормальные вещи. Другой вопрос, что сращивание политики с бизнесом и есть тот негативный фактор, который приводит к пагубным последствиям", - отметил Гырбу.
В Молдове, по словам Гырбу, демократические преобразования находятся все еще на начальном этапе. Говорить о самостоятельности власти и бизнеса не приходится. И многие политические партии далеки от демократических принципов.
"У них внутри нет демократии. Там первую скрипку играют те, у кого самый толстый кошелек. Остальные представители партий – статичные игроки", - сказал Гырбу.
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