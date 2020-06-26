18:57 26 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.32
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Ион Дрон.
© Sputnik / Osmatesco

Дрон: сейчас нет смысла в роспуске молдавского парламента

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (191)
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200626/30736436/dron-seychas-net-smysla-v-rospuske--moldavskogo-parlamenta.html

Почему мандат законодательного собрания Молдовы не может быть прекращен в ближайшие шесть месяцев, в эфире студии Sputnik Молдова объяснил эксперт в области права, адвокат Ион Дрон.

Экспертиза
Дрон: согласно Конституции, досрочные парламентские выборы уже невозможны

После того, как в молдавском парламенте исчезло стабильное правящее большинство, стали поступать сигналы о роспуске законодательного собрания. В частности, соответствующее заявление сделал бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, возглавляющий сейчас Европейскую народную партию, партнерами которой являются партии PAS и Платформа DA.

То, что Молдова вступила в предвыборный период, это очевидный фактор, но есть ли юридические обоснования для досрочного роспуска парламента? Как рассказал председатель центра по мониторингу органов власти, эксперт в области права, адвокат Ион Дрон, действующее законодательное собрание страны все еще функционально, несмотря на отсутствие консенсуса среди партий. Законы принимаются, поводов для завершения работы нет.

"В Конституции четко сказано, что парламент может быть распущен, если в течение трех месяцев орган не способен принимать законы и решения. А еще - в случае, если парламент не может предоставить президенту кандидатуру на должность премьер-министра", - сказал Дрон.

Он напомнил, что депутаты весьма активно принимали законы в последнее время. И в этом контексте нет причин для роспуска парламента. Кроме того, подчеркнул гость эфира, законодательное собрание не может быть распущено в последние шесть месяцев перед завершением мандата президента.

Президент РМ Игорь Додон.
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон о действиях оппозиции и досрочных парламентских выборах

"Такое уточнение есть в Конституции страны. Начиная с 23 июня мандат президента находится на последней стометровке. То есть как раз эти последние 6 месяцев. Так что, нет юридических оснований для роспуска законодательного органа. Что это значит: депутаты могут выходить на работу - могут не выходить, могут принимать законы - могут не принимать. Никто в этот период не может требовать роспуска. А вот после выборов президента – пожалуйста", - считает Дрон.

Кроме того, добавил эксперт, народные избранники в июле уйдут на каникулы, вернутся к работе в сентябре. Новые парламентские выборы назначены на ноябрь, так какой смысл распускать в ближайшее время законодательный орган, задался вопросом Дрон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (191)

По теме

Что думают в ЦИК о голосовании на выборах в течение двух дней подряд
Политический пасьянс, или Как Молдова попала в хроническую электоральную гонку
Михэеш: для выборов президента Молдовы стоит выделить два дня
Кузнецов: для досрочных выборов сейчас нет оснований


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Исчезающие села Молдовы.
Почти полное запустение: молдавское село, в котором остались лишь два жителя
Предвзято и тенденциозно – Захарова про доклад Госдепа о контроле над вооружениями.
Предвзято и тенденциозно: МИД про доклад Госдепа о контроле за вооружениями
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться