Дрон: сейчас нет смысла в роспуске молдавского парламента

Почему мандат законодательного собрания Молдовы не может быть прекращен в ближайшие шесть месяцев, в эфире студии Sputnik Молдова объяснил эксперт в области права, адвокат Ион Дрон.

Экспертиза Дрон: согласно Конституции, досрочные парламентские выборы уже невозможны

После того, как в молдавском парламенте исчезло стабильное правящее большинство, стали поступать сигналы о роспуске законодательного собрания. В частности, соответствующее заявление сделал бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, возглавляющий сейчас Европейскую народную партию, партнерами которой являются партии PAS и Платформа DA.

То, что Молдова вступила в предвыборный период, это очевидный фактор, но есть ли юридические обоснования для досрочного роспуска парламента? Как рассказал председатель центра по мониторингу органов власти, эксперт в области права, адвокат Ион Дрон, действующее законодательное собрание страны все еще функционально, несмотря на отсутствие консенсуса среди партий. Законы принимаются, поводов для завершения работы нет.

"В Конституции четко сказано, что парламент может быть распущен, если в течение трех месяцев орган не способен принимать законы и решения. А еще - в случае, если парламент не может предоставить президенту кандидатуру на должность премьер-министра", - сказал Дрон.

Он напомнил, что депутаты весьма активно принимали законы в последнее время. И в этом контексте нет причин для роспуска парламента. Кроме того, подчеркнул гость эфира, законодательное собрание не может быть распущено в последние шесть месяцев перед завершением мандата президента.

"Такое уточнение есть в Конституции страны. Начиная с 23 июня мандат президента находится на последней стометровке. То есть как раз эти последние 6 месяцев. Так что, нет юридических оснований для роспуска законодательного органа. Что это значит: депутаты могут выходить на работу - могут не выходить, могут принимать законы - могут не принимать. Никто в этот период не может требовать роспуска. А вот после выборов президента – пожалуйста", - считает Дрон.

Кроме того, добавил эксперт, народные избранники в июле уйдут на каникулы, вернутся к работе в сентябре. Новые парламентские выборы назначены на ноябрь, так какой смысл распускать в ближайшее время законодательный орган, задался вопросом Дрон.

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