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Илья Соливник
© Sputnik / Osmatesco

Эксперт назвал главную причину высоких цен на жилье в Кишиневе

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200629/30751590/expert-nazval-glavnuyu-prichinu-vysokikh-tsen-na-zhile-v-chisinau.html

Как будет развиваться рынок жилья в Молдове после пандемии коронавируса нового типа, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.

Экспертиза
Эксперт назвал главную причину высоких цен на жилье в Кишиневе

Карантин и пандемия внесли свои коррективы в развитие отечественного рынка недвижимости. В кризисный период банки воздерживались от выдачи кредитов, в том числе ипотечных. А нет денег - нет предложений. Насколько сильно пострадал сегмент продаж жилья, рассказал председатель Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.

По словам эксперта, данная сфера прошла своеобразный стресс-тест, который выявил все сильные и слабые стороны рынка и его участников. Хорошая новость в том, что сегмент продаж не будет испытывать простоя. Пусть и в меньшем объеме, чем прежде, но новые квартиры продаются, подчеркнул гость эфира.

"Самая большая проблема - нехватка новых участков для строительства. Из-за этого цены на жилье в Кишиневе высокие. Если бы город развивался не только в центре, но и "вширь", то ситуация с ценами была бы совсем иной", - убежден Сопивник.

Недвижимость, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рынок недвижимости Молдовы: какие изменения он претерпел за период пандемии
Он отметил, что от активности строительства зависит и развитие экономики.

"Строительство создает инвестиционный потенциал, основу для будущего развития, а жилищное строительство во многом решает проблему качества жизни. Так что, сложность не в том, что строят, а в том, что чиновники затягивают многие решения по строительству", – сказал эксперт.

Говоря о прогнозах, собеседник отметил, что если потребительская и производственная цепочка не будет нарушена, то рынок недвижимости избежит краха.

"Если правительство продолжит программу Prima Casa, а банки восстановят ипотечное кредитование хотя бы в том же объеме, что и до пандемии, то все у нас будет хорошо. Строительство будет развиваться", - подытожил эксперт.

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