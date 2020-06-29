Харя: в нынешней ситуации предприниматели и банки должны помочь друг другу

О помощи компаниям, взявшим в банке кредит и столкнувшимися с трудностями при выплате процентов, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Серджиу Харя.

Экспертиза Харя: в нынешней ситуации предприниматели и банки должны помочь друг другу

Одна из сложностей, с которыми сейчас сталкивается бизнес — это выплаты по кредитам банкам и другим финансовым институтам. В качестве одной из мер поддержки бизнеса, банкам было рекомендовано отсрочить юридическим лицам выплаты по кредитам.

Но правительство может в данной ситуации только дать рекомендацию, и не может вмешаться в этот процесс, так как отношения между банком и кредитуемым юридическим лицом регулируются договором. Из-за этого как бизнесмены, так и банки оказались в непростой ситуации, отметил председатель Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Серджиу Харя.

"Мы предложили, чтобы дебиторы и кредиторы между собой заключили договоренность уменьшить ставки по кредитам, реэшелонировать и перевести на следующий год эти проценты. Определенные банки поддержали эту идею, но некоторые — нет", - заявил Харя.

По словам главы Торгово-промышленной палаты, банки тоже понимают, что если обанкротятся предприятия, взявшие кредиты, то в дальнейшем никто не будет обращаться в банки за кредитами. Кроме того, помимо кризиса, вызванного пандемией, молдавский бизнес и так переживал не самые простые времена — по данным Нацбюро статистики, за последние три года в Молдове закрылось компаний больше, чем открылось. И в этой ситуации, бизнесу почти невозможно выжить без помощи со стороны государства. Было принято решение, что государство берет на себя покрытие процентов по кредитам, взятым юридическими лицами в банках в период пандемии.

Но взять кредит — это очень непростая процедура, подчеркнул Харя. Нужен залог, кроме того, многие компании сейчас работают "для склада", так как не могут реализовать конечный продукт. Так что меры по поддержке предпринимателей со стороны государства должны быть дополнены, считает Харя.

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