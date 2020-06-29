Харя: в нынешней ситуации предприниматели и банки должны помочь друг другу

Одна из сложностей, с которыми сейчас сталкивается бизнес — это выплаты по кредитам банкам и другим финансовым институтам. В качестве одной из мер поддержки бизнеса, банкам было рекомендовано отсрочить юридическим лицам выплаты по кредитам.
Но правительство может в данной ситуации только дать рекомендацию, и не может вмешаться в этот процесс, так как отношения между банком и кредитуемым юридическим лицом регулируются договором. Из-за этого как бизнесмены, так и банки оказались в непростой ситуации, отметил председатель Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Серджиу Харя.
"Мы предложили, чтобы дебиторы и кредиторы между собой заключили договоренность уменьшить ставки по кредитам, реэшелонировать и перевести на следующий год эти проценты. Определенные банки поддержали эту идею, но некоторые — нет", - заявил Харя.
Но взять кредит — это очень непростая процедура, подчеркнул Харя. Нужен залог, кроме того, многие компании сейчас работают "для склада", так как не могут реализовать конечный продукт. Так что меры по поддержке предпринимателей со стороны государства должны быть дополнены, считает Харя.
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