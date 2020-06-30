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Теодор Кырнац
© Sputnik / Osmatesco

Кырнац: закон о бизнес-омбудсмене в Молдове хороший, но преждевременный

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200630/30764555/cirnat-zakon-o-biznes-ombudsmene-v-moldova-khoroshiy-no-prezhdevremennyy.html

Своим мнением о введении в Молдове должности бизнес-омбудсмена поделился в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области конституционного права, адвокат Теодор Кырнац.

Экспертиза
Кырнац: закон о бизнес-омбудсмене в Молдове хороший, но преждевременный

Для защиты прав предпринимателей в Молдове теперь может быть введена новая должность: бизнес-омбудсмен. Соответствующую инициативу подготовило правительство Молдовы. Необходимость такой должности, по мнению авторов закона, обусловлена тем, что подобная должность есть во многих странах. Как подчеркнул эксперт в области права Теодор Кырнац, в особенно уязвимых областях необходимо создавать специализированных омбудсменов, которые должны заниматься случаями нарушения прав граждан определенных групп, к примеру, несовершеннолетних, лиц, лишенных свободы и так далее.

"Я думаю, что идея о создании омбудсмена по защите бизнесменов в Молдове — хорошая, и она может внедряться у нас в стране и приносить свои плоды. Но в первую очередь, специализированных омбудсменов надо внедрять в тех сферах, где сильнее всего нарушаются права человека", - отметил Кырнац.

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Молдове может появиться новый государственный институт: бизнес-омбудсмен
Как рассказал эксперт, сейчас в Молдове зарегистрированы около 56 тысяч предпринимателей, и ожидается, что около трети из них свернут свою деятельность в результате кризиса. А значит, в ближайшем будущем останутся в бизнесе около 40 тысяч человек. И их права, согласно новому проекту закона, будет защищать отдельный омбудсмен. В то же время, к примеру, для находящихся в пенитенциарных учреждениях отдельного омбудсмена нет, и в случае нарушения их прав они обращаются к народному адвокату. Но этот народный адвокат в Молдове один на три миллиона граждан. Исходя из этого, считает Кырнац, преждевременно создавать отдельную должность омбудсмена для предпринимателей.

"Это еще не та область, куда мы должны тратить деньги из бюджета, чтобы защищать права предпринимателей Молдовы. Я думаю, что у предпринимателей должны быть возможности создавать свои общественные организации по защите малого, среднего и крупного бизнеса. Это закон им позволяет", - подчеркнул Кырнац.

Тем не менее, сама идея, хоть и преждевременна, но в будущем, когда экономическая и правовая ситуация в стране будет более благополучна, эта идея вполне может быть реализована.

Сейчас же, как уточнил Кырнац, в Молдове действуют всего два омбудсмена: народный - Михаил Которобай, и специализированный омбудсмен по защите прав ребенка - Майя Бэнэреску.

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