Кырнац: закон о бизнес-омбудсмене в Молдове хороший, но преждевременный

Для защиты прав предпринимателей в Молдове теперь может быть введена новая должность: бизнес-омбудсмен. Соответствующую инициативу подготовило правительство Молдовы. Необходимость такой должности, по мнению авторов закона, обусловлена тем, что подобная должность есть во многих странах. Как подчеркнул эксперт в области права Теодор Кырнац, в особенно уязвимых областях необходимо создавать специализированных омбудсменов, которые должны заниматься случаями нарушения прав граждан определенных групп, к примеру, несовершеннолетних, лиц, лишенных свободы и так далее.
"Я думаю, что идея о создании омбудсмена по защите бизнесменов в Молдове — хорошая, и она может внедряться у нас в стране и приносить свои плоды. Но в первую очередь, специализированных омбудсменов надо внедрять в тех сферах, где сильнее всего нарушаются права человека", - отметил Кырнац.
"Это еще не та область, куда мы должны тратить деньги из бюджета, чтобы защищать права предпринимателей Молдовы. Я думаю, что у предпринимателей должны быть возможности создавать свои общественные организации по защите малого, среднего и крупного бизнеса. Это закон им позволяет", - подчеркнул Кырнац.
Тем не менее, сама идея, хоть и преждевременна, но в будущем, когда экономическая и правовая ситуация в стране будет более благополучна, эта идея вполне может быть реализована.
Сейчас же, как уточнил Кырнац, в Молдове действуют всего два омбудсмена: народный - Михаил Которобай, и специализированный омбудсмен по защите прав ребенка - Майя Бэнэреску.
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