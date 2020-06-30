Кырнац: закон о бизнес-омбудсмене в Молдове хороший, но преждевременный

Экспертиза Кырнац: закон о бизнес-омбудсмене в Молдове хороший, но преждевременный

Для защиты прав предпринимателей в Молдове теперь может быть введена новая должность: бизнес-омбудсмен. Соответствующую инициативу подготовило правительство Молдовы. Необходимость такой должности, по мнению авторов закона, обусловлена тем, что подобная должность есть во многих странах. Как подчеркнул эксперт в области права Теодор Кырнац, в особенно уязвимых областях необходимо создавать специализированных омбудсменов, которые должны заниматься случаями нарушения прав граждан определенных групп, к примеру, несовершеннолетних, лиц, лишенных свободы и так далее.

"Я думаю, что идея о создании омбудсмена по защите бизнесменов в Молдове — хорошая, и она может внедряться у нас в стране и приносить свои плоды. Но в первую очередь, специализированных омбудсменов надо внедрять в тех сферах, где сильнее всего нарушаются права человека", - отметил Кырнац.

"Это еще не та область, куда мы должны тратить деньги из бюджета, чтобы защищать права предпринимателей Молдовы. Я думаю, что у предпринимателей должны быть возможности создавать свои общественные организации по защите малого, среднего и крупного бизнеса. Это закон им позволяет", - подчеркнул Кырнац.

Как рассказал эксперт, сейчас в Молдове зарегистрированы около 56 тысяч предпринимателей, и ожидается, что около трети из них свернут свою деятельность в результате кризиса. А значит, в ближайшем будущем останутся в бизнесе около 40 тысяч человек. И их права, согласно новому проекту закона, будет защищать отдельный омбудсмен. В то же время, к примеру, для находящихся в пенитенциарных учреждениях отдельного омбудсмена нет, и в случае нарушения их прав они обращаются к народному адвокату. Но этот народный адвокат в Молдове один на три миллиона граждан. Исходя из этого, считает Кырнац, преждевременно создавать отдельную должность омбудсмена для предпринимателей.

Тем не менее, сама идея, хоть и преждевременна, но в будущем, когда экономическая и правовая ситуация в стране будет более благополучна, эта идея вполне может быть реализована.

Сейчас же, как уточнил Кырнац, в Молдове действуют всего два омбудсмена: народный - Михаил Которобай, и специализированный омбудсмен по защите прав ребенка - Майя Бэнэреску.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova