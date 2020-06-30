Павловский: наша юстиция сама себя загоняет в порочный круг

Молдавская юстиция в серьезном кризисе, об этом свидетельствует количество дел, проигранных Молдовой в ЕСПЧ, касающихся нарушения прав на справедливое судебное разбирательство, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экс-министр юстиции Станислав Павловский.

Экспертиза Павловский: наша юстиция сама себя загоняет в порочный круг

Из 54 проигранных Молдовой в ЕСПЧ дел за прошлый год, 20 дел касаются нарушения прав на справедливое судебное разбирательство. Это свидетельствует о том, что наша юстиция серьезно больна, полагает юрист Станислав Павсловский.

"Если вы откроете статистику Страсбургского суда по правам человека, которую можно легко найти на сайте этого органа, и посмотрите на страницу, посвященную Республике Молдова, то увидите, что наибольшее количество дел, по которым Молдова была осуждена, касаются статьи шестой - "Право на справедливое судебное разбирательство", - отметил Павловский.

По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что работающие в судебной системе не желают признавать необходимость реформ. Как результат, постоянное откладывание "до лучших времен" реформы юстиции влечет за собой нарушение права на справедливое судебное разбирательство, а далее следует очередной проигранный Молдовой процесс в Страсбургском суде. Этот круг необходимо разорвать, считает Павловский. И свою роль в данном процессе должно сыграть гражданское общество. Также, свою роль должны сыграть и СМИ, но, конечно, всю полноту ответственности за происходящее должна чувствовать власть.

"Мы их финансируем, чтобы они администрировали дела, представляющие общественный интерес, в том числе, дела юстиции. И этого мы должны от них требовать. И только под нажимом со стороны общества изменится состояние дел в этой сфере", - заключил Павловский.

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