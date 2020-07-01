Мидриган: почему реформа юстиции нам никак не удается

О реформе юстиции в Молдове много говорится, вносятся изменения в законодательство и переписываются законы, но при этом доверие к юстиции в обществе все ниже, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доцент кафедры права университета им. К. Стере, адвокат Павел Мидриган.

Экспертиза Мидриган: почему реформа юстиции нам никак не удается

Реформу юстиции надо начинать с необходимости очищения самой правовой системы. При этом, наивно было бы надеяться, что стоит провести реформу юстиции — и в стране наладится сразу все. Необходимо, чтобы нормально работало все в совокупности - и полиция, и прокуратура, и контролирующие органы, считает юрист Павел Мидриган.

"У нас реформа юстиции началась с 1996 года. И с тех пор ничего не изменилось - миллионы тратятся на реформу юстиции, а доверие к юстиции все ниже и ниже. Я, как работник системы юстиции, начинавший еще в советские времена, считаю, что большая часть того, что до сих пор делалось — это шаги на месте", - отметил Мидриган.

По мнению эксперта, система не функционирует должным образом, и это невозможно изменить, переписывая в очередной раз какую-либо из статей законодательства. Необходимо, чтобы в судейском корпусе работали люди, заслуживающие всеобщего доверия. Тогда будет торжествовать дух закона, но этого невозможно добиться, просто пытаясь менять законы.

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