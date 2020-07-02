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Виктор Мокану.
© Sputnik / Osmatesco

Мокану: две трети населения ориентированы на левых политиков

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200702/30804157/mocanu-dve-treti-naseleniya-orientirovany-na-levykh-politikov.html

Президентские выборы могут быть выиграны с первого тура, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Экспертиза
Мокану: две трети населения ориентированы на левых политиков

Недавние опросы общественного мнения продемонстрировали очевидную вещь: основными соперниками на предстоящих президентских выборах станут нынешний глава республики Игорь Додон и кандидат от правых Майя Санду. Тем не менее, председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану не исключил, что в предвыборной гонке примут участие и новые кандидаты.

"Тенденция такова, что часть избирателей будут голосовать за Игоря Додона, часть – за Майю Санду. До выборов президента остается четыре месяца, все может измениться. Но у нас две трети населения ориентированы на левые партии, левых политиков", - сказал Мокану.

По его словам, до сих пор электорат в Молдове ностальгирует по тем временам, когда в республике был экономический подъем, работали предприятия, было развито сельское хозяйство. Это вполне объяснимо, подчеркнул эксперт, люди помнят, что жили в достатке. 

"Поэтому кандидат от левых партий ассоциируется у многих жителей республики с успехом", - отметил Мокану.

Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он обратил внимание на то, что партии, представляющие левый и левоцентристский фланги, более сплоченные, чем правые, которые находятся в постоянном конфликте между собой. Эксперт считает, что риторика левых, в которой они будут упоминать Россию, может стать весомым аргументом в их поддержку.

По его словам, если правые партии не смогут консолидироваться, не определятся с кандидатом, который мог бы объединить своих единомышленников, то они проиграют выборы в первом же туре.

"У левых партий, и у Игоря Додона в частности, электорат уже кристаллизировался. Он более сплочённый, чем у правых. Никакие медиасбросы не смогут повлиять на выбор голосующих. У действующего главы государства, при текущем раскладе, есть все шансы выиграть гонку уже в первом туре", - подчеркнул Мокану.

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