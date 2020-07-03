Боля: хотим сначала проанализировать проект закона, который предлагает Кику

Депутат Владимир Боля (PAS) в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, почему депутаты его формирования дважды бойкотировали заседание парламента, на котором премьер-министр Ион Кику планировал представить поправки в госбюджет на этот год.

Экспертиза Боля: хотим сначала проанализировать проект закона, который предлагает Кику

Два дня подряд члены законодательного собрания от партии "Шор", группы Pro Moldova и блока ACUM не являются на пленарные заседания. Планировалось, что на них должен был присутствовать премьер-министр Ион Кику, чтобы представить изменения в бюджет на 2020 год. Поправки предусматривают увеличение зарплат медработникам, предоставление единовременной помощи пенсионерам, допподдержку сельхозпроизводителей и многое другое.

Депутат от PAS Владимир Боля, комментируя происходящее, отметил, что фракция, которую он представляет, хотела бы, чтобы глава кабмина пришел с проектом закона и представил его, "но не таким образом, как он хочет".

"Мы — за то, чтобы увеличили зарплату врачам и педагогам, мы это поддержим, но это должно быть законно. Мы уже потеряли два дня, потому что в парламенте нет большинства, и никто не сможет проголосовать за это. Мы требуем законности и соблюдения Конституции Республики Молдова", - заявил Боля.

По словам депутата, с поправками в бюджет, предложенными правительством, он пока не смог детально ознакомиться. В то же время он пообещал, что до понедельника документ в PAS изучат и сформулируют свои инициативы.

"Согласно закону, мы увеличиваем преподавателям зарплаты на 10 процентов, полицейским на 20, а медперсоналу на 30. Мы посмотрим, если есть возможность больше увеличить нашим педагогам, и придем с таким предложением", - сказал Боля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova