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Александр Слусарь.
© Sputnik / Osmatesco

Слусарь: депутаты могут одобрить большую часть предложений правительства

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200703/30816662/slusari-deputaty-mogut-odobrit-bolshuyu-chast-predlozheniy-pravitelstva.html

Вице-спикер парламента Александр Слусарь в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, почему платформа DA дважды проигнорировала заседания парламента, где должны были обсуждаться поправки в закон о бюджете на нынешний год.

Экспертиза
Слусарь: депутаты могут одобрить большую часть предложений правительства

Платформа DA не считает необходимым взятие на себя ответственности кабмином за проект поправок к бюджету, предусматривающих ряд мер социальной поддержки. Об этом заявил вице-спикер парламента Александр Слусарь. По его словам, в данном случае для принятия такого закона достаточно законодательной площадки.

"Есть функциональный парламент, есть достаточное количество депутатов, которые двумя руками выступают за повышение зарплат медикам, повышение субсидий в сельском хозяйстве, за помощь пенсионерам. Мы готовы это обсуждать. Для этого правительство не должно брать на себя ответственность", - сказал Слусарь.

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вторая неудачная попытка: заседание парламента снова не состоялось
Позиция депутатов от платформы DA заключается в том, что кабинет имеет право брать на себя ответственность за какие-либо законы только в том случае, если парламент не функционален, либо находится на каникулах. Также, по его мнению, в проектах, предлагаемых премьером, "нет срочности".

Кроме того, вице-спикер усмотрел в данных законодательных поправках "элементы предвыборной кампании".

"Мы не видим необходимости таких чрезвычайных мер со стороны правительства и требуем, чтобы правительство отозвало взятие на себя ответственности. Пусть в рамках общей процедуры передает документы в парламент, мы обязуемся в течение недели рассмотреть эти проекты, я уверен, что 70-80 процентов предложений правительства получат одобрение", - заключил парламентарий.

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