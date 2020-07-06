Лебединский: досрочные выборы – шанс преодолеть политический кризис

Экспертиза Лебединский: досрочные выборы – это шанс преодолеть политический кризис

Депутаты-социалисты недавно направили в Конституционный суд запрос с целью разъяснить, возможен ли роспуск парламента в последние полгода мандата президента и, вследствие этого, одновременное проведение досрочных выборов в главный законодательный орган страны и выборов главы государства. КС планирует вынести свой вердикт 7 июля. Ранее президент страны Игорь Додон высказывался за проведение досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими, которые запланированы на ноябрь.

Депутат от ПСРМ Адриан Лебединский в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил, что нет иного выхода из сложившейся ситуации в законодательном органе республики (когда депутаты переходят из одной партии в другую), чем досрочные выборы. Они же помогут решить и текущий политический кризис, когда невозможно сформировать в парламенте большинство, когда блокируются инициативы правительства, и когда кабинет министров могут в любой момент отправить в отставку.

Вместе с тем, депутат выразил сомнение, что КС вынесет положительный вердикт по этому вопросу. По словам Лебединского, с таким раскладом не согласны некоторые партии.

Он пояснил, что противятся такому сценарию те силы, которые теряют свой рейтинг ежедневно. Тем не менее, Лебединский отметил, что у социалистов нет поводов для беспокойства. А вот демократам будет сложнее. Досрочные выборы, считает гость эфира, предоставляют ДПМ шанс остаться парламентской партией и в дальнейшем. Сейчас это политформирование лишается доверия населения, потому что именно они потеряли своих представителей в высшем законодательном органе.

"Чтобы этот тренд остановился и рейтинг (Демпартии) окончательно не обрушился, лидерам ДПМ необходимо взвесить аргументы в поддержку досрочных выборов. Чтобы сохранить свои места в будущем парламенте", – подытожил Лебединский.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova