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Сергей Унгуряну
© Sputnik / Osmatesco

Унгуряну: смена правительства сейчас может привести к усугублению кризиса

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200707/30842571/ungureanu-smena-pravitelstva-seychas-mozhet-privesti-k-usugubleniyu-krizisa.html

Эксперт в области экономики и энергетики Сергей Унгуряну в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, как политический кризис в стране усугубляет экономические проблемы.

Экспертиза
Унгуряну: смена правительства сейчас может привести к усугублению кризиса

В той ситуации, в которой на сегодняшний день находится Молдова, смена власти выглядит, пожалуй, авантюрой. Экономический кризис переживает сейчас не только наша республика — он в той или иной степени затронул все страны, но в Молдове пришелся еще и на период кризиса политического. И сейчас любые отставки — это затягивание не только политического кризиса в стране, но и экономического, считает эксперт Сергей Унгуряну.

"Смена правительства — это несколько этапов. Сначала необходимо отправить в отставку действующее правительство, потом определенный период политические силы будут бороться между собой для формирования нового кабмина, и только после этого будет какой-то результат. Все это время в стране будет период нестабильности", - подчеркнул Унгуряну.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о судьбе правительства и роспуске законодательного собрания
Как полагает эксперт, в то время, когда в республике много социальных и экономических проблем, масса нерешенных вопросов, для решения всего этого комплекса задач необходима стабильная власть.

"Будет ли способна новая сила привести экономику в лучшее состояние — вопрос. Определенный опыт показывает нам, что некоторым политическим силам необходимо еще набираться профессионализма", - отметил Унгуряну.

Кроме того, на взгляд эксперта, вряд ли все политсилы согласятся поддержать эту спорную инициативу. Если Молдова еще глубже погрузится в кризис, вряд ли какие-либо из стран окажут республике серьезную финансовую помощь. Сейчас у всех свои проблемы, которые необходимо решать.

Унгуряну также добавил, что не особо доверяет мнению, что после смены власти к нам хлынут дотации и инвестиции. "В данный момент для потока денег нет никаких предпосылок, не появятся они и от того, что у нас вдруг сменится власть", - заявил эксперт.

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