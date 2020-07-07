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Валериу Гилецки
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гилецкий: создание нового правительства возможно только после выборов

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200707/30847337/giletschi-sozdanie-novogo-pravitelstva-vozmozhno-tolko-posle-vyborov.html

Бывший депутат и вице-председатель парламента Молдовы Валерий Гилецкий в эфире студии Sputnik Молдова поделился своим мнением о том, может ли коалиция социалистов и демпартии пойти на союз с представителями блока ACUM.

Экспертиза
Гилецкий: создание нового правительства возможно только после выборов

Практически сближение социалистов и партий PAS и DA сейчас невозможно, поскольку их опыт совместрой работы в прошлом году был неудачным, и размежевание тогда стало окончательным. Ведь именно социалисты отправили в отставку правительство Майи Санду, и вряд ли Санду снова согласится на создание нового правительства с теми же силами, которые отстранили ее от власти. Об этом заявил экс-депутат Валерий Гилецкий.

"Если такое правительство и создадут, то уже после новых выборов. Даже если правым придется сотрудничать с левыми, избиратель сегодня их не поймет. Они сразу же потеряют поддержку своих избирателей. Не надо забывать, что впереди президентские выборы", - отметил Гилецкий.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Майя Санду, по его словам, перед президентскими выборами тщательно выверяет свои действия, стараясь совершить меньше ошибок. Что же касается Андрея Нэстасе, то здесь не все так однозначно. Для него новое правительство, в состав которого он мог бы войти, было бы шансом несколько поднять свой рейтинг в преддверии новых выборов.

Однако, анализ общей ситуации не позволяет сделать вывод, что в данный момент возможно создание правительства национального спасения, состоящее из представителей левых и правых партий.

Невозможно, скорее всего, будет и создание правительства, куда вошла бы группа Канду, полагает эксперт.

"Общество воспринимает любые связи с Канду, как сотрудничество с Плахотнюком. И сегодня уже сами партии не могут идти на какие-то компромиссы с группой Канду, их избиратель накажет за это. И политиков можно понять — они не могут пойти на коалицию с тем, кого недавно записывали практически во враги народа", - добавил Гилецкий.

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