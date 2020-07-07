Гилецкий: создание нового правительства возможно только после выборов

Практически сближение социалистов и партий PAS и DA сейчас невозможно, поскольку их опыт совместрой работы в прошлом году был неудачным, и размежевание тогда стало окончательным. Ведь именно социалисты отправили в отставку правительство Майи Санду, и вряд ли Санду снова согласится на создание нового правительства с теми же силами, которые отстранили ее от власти. Об этом заявил экс-депутат Валерий Гилецкий.
"Если такое правительство и создадут, то уже после новых выборов. Даже если правым придется сотрудничать с левыми, избиратель сегодня их не поймет. Они сразу же потеряют поддержку своих избирателей. Не надо забывать, что впереди президентские выборы", - отметил Гилецкий.
Однако, анализ общей ситуации не позволяет сделать вывод, что в данный момент возможно создание правительства национального спасения, состоящее из представителей левых и правых партий.
Невозможно, скорее всего, будет и создание правительства, куда вошла бы группа Канду, полагает эксперт.
"Общество воспринимает любые связи с Канду, как сотрудничество с Плахотнюком. И сегодня уже сами партии не могут идти на какие-то компромиссы с группой Канду, их избиратель накажет за это. И политиков можно понять — они не могут пойти на коалицию с тем, кого недавно записывали практически во враги народа", - добавил Гилецкий.
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