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Теодор Кырнац
© Sputnik / Osmatesco

Кырнац: мы не настолько богаты, чтобы организовывать досрочные выборы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200708/30854505/cirnat-my-ne-nastolko-bogaty-chtoby-organizovyvat-dosrochnye-vybory.html

Эксперт в области права Теодор Кырнац в эфире студии Sputnik Молдова изложил свою позицию относительно решения КС, запретившего проводить одновременно парламентские и президентские выборы.

Экспертиза
Кырнац: мы не настолько богаты, чтобы организовывать досрочные выборы

В своем решении КС исходил из того, что и досрочные парламентские, и досрочные президентские выборы нельзя провести в один день. Отсюда следует, что в ближайшее время мы должны организовать президентские выборы, а после этого, если будут основания, организовать досрочные парламентские выборы. Об этом заявил эксперт в области права Теодор Кырнац, добавив, что он не находит досрочные парламентские выборы на данном этапе необходимыми.

"Я всегда выступал за то, чтобы наш парламент весь свой мандат доводил до конца. Мы не такие богатые, чтобы организовывать досрочные выборы каждый год. Из-за этого у нас уже случались политические кризисы — в 2009, а до этого в 2001 году, когда тоже организовывали досрочные парламентские выборы", - отметил Кырнац.

Эксперт добавил, что тогда на досрочные выборы были потрачены значительные суммы бюджетных денег, поэтому с чисто экономической точки зрения будет лучше, если парламент будет работать весь отведенный ему мандатом срок. Тогда избиратели будут вправе делать выводы, исполнил ли парламент свои обещания или нет.

Флаг Республики Молдова drapel
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политическая мозаика: решение КС и перспективы досрочных выборов

Эксперт также подчеркнул, что одновременные выборы парламента и президента создают такую проблему: сильный лидер в качестве президента способствует тому, что стоящая за ним политическая сила набирает большинство в парламенте. А в этом случае, принцип разделения властей оказывается под вопросом, поскольку один харизматический лидер может повлиять на электорат, чтобы тот проголосовал за его партию. На сегодняшний день, если бы такие выборы состоялись в ближайшее время, это могло бы привести к тому, что в парламент попали бы только две партии.

"Это ликвидировало бы все мелкие партии в парламенте, но это противоречит идее плюрализма. Поэтому КС пришел к выводу, что уж лучше разделить парламентские и президентские выборы", - заключил Кырнац.

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