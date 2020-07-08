Михэеш: история с блокированием заседаний парламента должна закончиться

Премьер Ион Кику заявил о том, что намерен в четверг прийти в парламент, где намерен все-таки представить разработанный кабмином пакет мер, за который правительство взяло на себя ответственность. Это будет уже четвертая попытка изложить в парламенте данную инициативу — предыдущие три провалились из-за того, что несколько парламентских фракций не являлись на заседания. Политолог Роман Михэеш считает, что эта история должна уже завершиться. Для этого необходимы конструктивные переговоры с теми, кто блокирует заседания.
"У Кику есть возможность поговорить с партией PAS, которая вызвалась вести переговоры по голосованию за эти законопроекты. Эти проекты очень нужны, они предусматривают ряд мер в социальной политике, помощь бюджетникам и так далее. Премьер должен оформить все эти законопроекты как законодательный акт", - отметил политолог.
По его словам, Майя Санду не может войти в активную коалицию с социалистами, но она может голосовать за проекты, которые действительно необходимы. В интересах и Санду, и социалистов, чтобы миноритарное правительство Кику продержалось до президентских выборов. И, скорее всего, поддержка PAS, не явная, но скрытая, по самым важным вопросам у этого правительства будет.
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