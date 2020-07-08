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Роман Михэеш.
© Sputnik / Victor Iovv

Михэеш: история с блокированием заседаний парламента должна закончиться

Экспертиза
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (205)
19110
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200708/30859110/mihaes-istoriya-s-blokirovkoy-zasedaniy-parlamenta-dolzhna-zakonchitsya.html

Каким может быть финал истории со взятием на себя ответственности правительством Кику и противодействием инициативе кабмина в законодательном собрании — на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Роман Михэеш.

Экспертиза
Михэеш: история с блокировкой заседаний парламента должна закончиться

Премьер Ион Кику заявил о том, что намерен в четверг прийти в парламент, где намерен все-таки представить разработанный кабмином пакет мер, за который правительство взяло на себя ответственность. Это будет уже четвертая попытка изложить в парламенте данную инициативу — предыдущие три провалились из-за того, что несколько парламентских фракций не являлись на заседания. Политолог Роман Михэеш считает, что эта история должна уже завершиться. Для этого необходимы конструктивные переговоры с теми, кто блокирует заседания.

"У Кику есть возможность поговорить с партией PAS, которая вызвалась вести переговоры по голосованию за эти законопроекты. Эти проекты очень нужны, они предусматривают ряд мер в социальной политике, помощь бюджетникам и так далее. Премьер должен оформить все эти законопроекты как законодательный акт", - отметил политолог.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari.
Молдавский премьер собирается в четверг в парламент: что заявил Кику
Как подчеркнул Михэеш, в случае переговоров со всеми силами, которые окажутся договороспособными, в первую очередь, PAS, вполне можно будет добиться того, чтобы эти инициативы прошли ускоренную парламентскую процедуру. Политолог также объяснил, почему речь идет в первую очередь о партии PAS, как о наиболее готовой к переговорам политической силе.

По его словам, Майя Санду не может войти в активную коалицию с социалистами, но она может голосовать за проекты, которые действительно необходимы. В интересах и Санду, и социалистов, чтобы миноритарное правительство Кику продержалось до президентских выборов. И, скорее всего, поддержка PAS, не явная, но скрытая, по самым важным вопросам у этого правительства будет.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (205)

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