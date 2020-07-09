Венгер: почему лучше не приобретать овощи и фрукты из частных хозяйств

Руководитель кишиневского подразделения Национального агентства по продовольственной безопасности (ANSA) Роман Венгер в интервью студии Sputnik Молдова рассказал, чем могут быть опасны фрукты и овощи — и чаще всего, это вовсе не повышенное содержание нитратов.

Экспертиза Венгер: почему лучше не приобретать овощи и фрукты из частных хозяйств

Лето — сезон, когда хочется "зарядиться" витаминами по максимуму. Однако, специалисты ANSA предупреждают, что не стоит покупать все это в неавторизованных местах, где гарантии качества нет никакой, при этом есть риск нанести вред своему здоровью, приобретая плодоовощную продукцию у сомнительного продавца. Эксперт по продовольственной безопасности Роман Венгер заявил, что любые продукты питания, реализуемая легально, должны иметь сертификат безопасности.

"Когда мы говорим об овощах и фруктах, мы почему-то в первую очередь делаем акцент на содержание в них нитратов и нитритов. Да, эта проблема актуальна, особенно для нашей страны, но, на самом деле, европейская, да и общемировая практика не уделяет содержанию нитратов такого огромного внимания, как мы", - отметил Венгер.

Как разъяснил эксперт, для интоксикации нитратами и нитритами содержание этих веществ должно многократно превышать норму.

А вот то, что может представлять гораздо большую опасность — это препараты фитосанитарного назначения, которые используются для защиты урожая от вредителей.

Имеются в виду, уточнил он, пестициды, инсектициды, гербициды, все то, что используется для обработки растений до того момента, как они будут собраны.

"С крупными производителями все понятно, они зарегистрированы, ведут специальные журналы учета, подвергаются постоянному контролю. А вот частным хозяйствам никто не запрещает продавать излишки своей продукции. И не секрет, что во многих таких хозяйствах ядохимикаты используются бесконтрольно", - сообщил Венгер.

Именно это, по словам эксперта, становится наиболее частой причиной пищевых отравлений, когда речь идет о плодоовощной продукции. На самом деле, именно использование несертифицированных препаратов, превышение рекомендованной производителями дозировки — все это является огромной проблемой для Молдовы. ANSA предпринимает меры для ее решения, но здесь необходимо сотрудничество и с другими органами, с администрацией на местах, поскольку это вопрос комплексный и очень непростой.

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