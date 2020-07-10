Чебан: территорию Кишинева планируется увеличить

Расширение и модернизация Кишинева – неизбежный процесс, и, вместе с тем, актуальный вопрос для мэрии молдавской столицы, отметил в интервью студии Sputnik Молдова глава города Ион Чебан.

Экспертиза Чебан: территорию Кишинева планируется увеличить

Администрация города в последнее время добилась прозрачности своей работы, практически искоренены нелегальные схемы продажи земли, а также незаконная выдача документов на строительство, сказал в интервью Sputnik Молдова примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

"Мэрия впервые показала проблемные стройки в Кишиневе, впервые мэрия обращается сама в следственные органы для того, чтобы разъяснить те или иные спорные вопросы. Не говорю, что у нас нет проблем. В прежние годы выдали много документов, которые не совсем законны. Мы постепенно меняем эту ситуацию", – отметил Чебан.

Генпримар добавил, что ведется работа по выявлению остатков прошлых "схем".

"Мы будем их вскрывать, обращаться в прокуратуру, а виновные будут, как минимум, уволены", – заявил Чебан.

Он подчеркнул, что работа администрации города ведется по нескольким направлениям. Это и оцифровывание разрешительных документов на строительство, и ужесточение мер в строительстве, и продажа земель на аукционах.

"Впервые в Кишиневе не существует продажи земли через муниципальный совет. На сегодняшний день выставлено на аукцион 15 земельных участков по рыночной цене", - отметил Чебан.

Мэр подчеркнул, что все объекты стоимостью более 80 тысяч леев выставляются на продажу исключительно посредством электронной системы госзакупок MTender, где все происходит максимально прозрачно.

Чебан также рассказал, что планируется расширение территории города.

"В первую очередь мы говорим о нескольких участках, которые мы хотим включить в многолетний план по реабилитации инфраструктуры города. Это и соединение улицы Албишоара на Каля Ешилор через улицу Мессаджер - здесь планируется новый жилой микрорайон. А новая дорога позволит облегчить движение по бульвару Штефана чел Маре. Следующие объекты – это бульвар Мирча чел Бэтрын. Здесь уже ведутся ремонтные работы. Завершено проектирование по продлению от улицы Думенюк до улицы Буковиней", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что во всех секторах молдавской столицы идет активный процесс благоустройства скверов и парков, уборки мусора, ремонта дорог.

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