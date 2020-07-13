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Гаик Вартанян
© Sputnik / Osmatesco

Депутат: сейчас нет смысла в отставке правительства Кику

Экспертиза
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (209)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200713/30906680/deputat-seychas-net-smysla-otstavki-pravitelstva-chicu.html

О том, как в ближайшее время будут выстраиваться отношения между правительством и парламентом, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат от ПСРМ Гайк Вартанян.

Экспертиза
Депутат: сейчас нет смысла отставки правительства Кику

Политические события в стране развиваются стремительно, правящее большинство, поддерживающее кабинет министров Иона Кику, "похудело", в связи с этим в кулуарах парламента заговорили о его отставке. Депутат от Партии социалистов Гайк Вартанян исключил сценарий самоотвода Кику.

"Самому Кику подавать в отставку не имеет смысла. Есть пока парламентское большинство – 51 депутат. Кроме того, у премьера есть обязательство исполнить свой мандат", - сказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова Вартанян.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон представил свое видение дальнейшего политического расклада в стране
Парламентарий напомнил, что ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что действующее правительство сложит свои полномочия только для того, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы.

При таком раскладе партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA), "Действие и солидарность" (PAS), ДПМ и ПСРМ намерены сесть за стол переговоров, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

"В данной ситуации эти политические силы вряд ли станут голосовать за отставку кабмина Кику", - сказал гость эфира.

Депутат подчеркнул, что на данный момент условий для таких переговоров нет. И правые партии, и парламентское большинство, поддерживающее кабмин Кику сохраняют статус кво. Но, по словам Вартаняна, политические события в стране развиваются очень быстро. Ряд партий заинтересованы в досрочных выборах, поэтому переговоры о том, как действовать дальше, неизбежны.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (209)

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