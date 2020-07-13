Депутат: сейчас нет смысла в отставке правительства Кику

О том, как в ближайшее время будут выстраиваться отношения между правительством и парламентом, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат от ПСРМ Гайк Вартанян.

Экспертиза Депутат: сейчас нет смысла отставки правительства Кику

Политические события в стране развиваются стремительно, правящее большинство, поддерживающее кабинет министров Иона Кику, "похудело", в связи с этим в кулуарах парламента заговорили о его отставке. Депутат от Партии социалистов Гайк Вартанян исключил сценарий самоотвода Кику.

"Самому Кику подавать в отставку не имеет смысла. Есть пока парламентское большинство – 51 депутат. Кроме того, у премьера есть обязательство исполнить свой мандат", - сказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова Вартанян.

Парламентарий напомнил, что ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что действующее правительство сложит свои полномочия только для того, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы.

При таком раскладе партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA), "Действие и солидарность" (PAS), ДПМ и ПСРМ намерены сесть за стол переговоров, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

"В данной ситуации эти политические силы вряд ли станут голосовать за отставку кабмина Кику", - сказал гость эфира.

Депутат подчеркнул, что на данный момент условий для таких переговоров нет. И правые партии, и парламентское большинство, поддерживающее кабмин Кику сохраняют статус кво. Но, по словам Вартаняна, политические события в стране развиваются очень быстро. Ряд партий заинтересованы в досрочных выборах, поэтому переговоры о том, как действовать дальше, неизбежны.

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