Депутат: сейчас нет смысла в отставке правительства Кику

Политические события в стране развиваются стремительно, правящее большинство, поддерживающее кабинет министров Иона Кику, "похудело", в связи с этим в кулуарах парламента заговорили о его отставке. Депутат от Партии социалистов Гайк Вартанян исключил сценарий самоотвода Кику.
"Самому Кику подавать в отставку не имеет смысла. Есть пока парламентское большинство – 51 депутат. Кроме того, у премьера есть обязательство исполнить свой мандат", - сказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова Вартанян.
При таком раскладе партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA), "Действие и солидарность" (PAS), ДПМ и ПСРМ намерены сесть за стол переговоров, чтобы определиться с дальнейшими шагами.
"В данной ситуации эти политические силы вряд ли станут голосовать за отставку кабмина Кику", - сказал гость эфира.
Депутат подчеркнул, что на данный момент условий для таких переговоров нет. И правые партии, и парламентское большинство, поддерживающее кабмин Кику сохраняют статус кво. Но, по словам Вартаняна, политические события в стране развиваются очень быстро. Ряд партий заинтересованы в досрочных выборах, поэтому переговоры о том, как действовать дальше, неизбежны.
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