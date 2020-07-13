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Ignat Anatolie
© Photo : FB/ Ignat Anatolie

Игнат: в чем причина неэффективности сельского хозяйства в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Проблема сельского хозяйства Молдовы — отсутствие планирования как на уровне страны, так и на уровне большинства фермерских хозяйств, отсутствие севооборота, считает экономист Анатолий Игнат.

Экспертиза
Игнат: в чем причина неэффективности сельского хозяйства в Молдове

Прежде, чем точить мотыгу и идти в поле, крестьянин должен заточить карандаш и произвести необходимые подсчеты, чтобы понять, насколько доходным будет производство той или иной сельхозпродукции, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова доктор экономических наук, эксперт в области сельскохозяйственной экономики Анатолий Игнат. Если занятие сельским хозяйством стабильно приносит фермеру одни убытки — стоит серьезно задуматься, может, стоит перепрофилировать свое хозяйство? По словам эксперта, многие крестьяне просто занимаются "диким" сельским хозяйством, в то время, как для получения прибыли в современном мире любая сфера, и сельское хозяйство в том числе, требует бизнес-планирования.

"Прежде, чем заниматься сельхозбизнесом, необходимо делать серьезные выкладки, подсчеты. А у нас ориентируются на соседа — он посадил капусту, и я посажу. В результате зимой, случается, можно купить капусту дешевле, чем летом, по причине перепроизводства. Никто не задумывается о том, чтобы планировать объемы производства на уровне страны", - заявил Игнат.

Капельное орошение.
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По мнению экономиста, такие случаи с перепроизводством какого-либо одного вида сельхозпродукции можно считать серьезными промахами на уровне государства. В последние годы это особенно заметно, поскольку многие фермеры перепрофилировались на производство зерновых. В то же время, отметил Игнат, рынок устроен сложнее, чем схема "рынок требует — мы производим". Такая модель как раз и приводит к кризису перепроизводства.

"Государство должно понимать, что если есть спрос на какой-либо продукт, то есть риск, что все ринутся производить его. Необходимо регламентирование, но на уровне сельского хозяйства до этого еще не дошло. Кто-то должен задуматься, что хватит нам производить столько подсолнечника, потому что нормальная доля подсолнечника в севообороте — не более 13 процентов", - подчеркнул эксперт.

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К сожалению, в Молдове давно забыли про севооборот, который должен осуществляться согласно определенным нормам. Все это было изучено и установлено десятилетия тому назад. Соблюдение этих норм позволяет вести сельское хозяйство таким образом, чтобы не истощалась почва, не перепроизводился какой-либо один продукт, что сохраняет плодородие почвы на очень долгий период. Мы же сейчас просто безжалостно эксплуатируем землю, заключил эксперт.

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