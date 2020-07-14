19:34 14 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.13
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.63
Поиск
Ion Ceban
© Sputnik / Rodion Proca

Чебан: историческую часть Кишинева нужно сохранить

Экспертиза
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200714/30924026/ceban-istoricheskuyu-chast-chisinau-nuzhno-sokhranit.html

В последние годы центр молдавской столицы лишился многих культурных объектов. Что намерена предпринять мэрия для сохранения исторического облика "старого Кишинева", в эфире студии Sputnik Молдова рассказал градоначальник Ион Чебан.

Экспертиза
Чебан: историческую часть Кишинева нужно сохранить

Не секрет, что ранее наблюдались настоящие "чудеса" коммерческого подхода к преобразованию исторического центра Кишинева, в результате чего исчезли красивые и уникальные старые здания, а на их месте появились "элитные" многоэтажки.

Демонтаж рекламы.
© Photo :
Кишинев: долой циклопические инсталляции, возвращаемся к историческому облику
Сейчас в мэрию и муниципальный совет поступают разные предложения, как дальше развивать Кишинев, сохраняя при этом историческую его часть, возникают споры - нужно ли запрещать или разрешать строительство новых объектов.

По словам генерального примара Кишинева Иона Чебана, сейчас ведется работа над усовершенствованием зонального плана центра города, готовится концепция развития исторического центра Кишинева.

"Это технический документ, в котором будет прописано, что возможно сделать, и что будет запрещено. Мое мнение – старые здания в исторической части Кишинева несомненно нужно сохранить", - подчеркнул Чебан.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
За долгострой накажут: как мэрия Кишинева будет бороться со зданиями-призраками
Мэр отметил, что рассматривается также и предложение по мораторию строительства новых объектов в центре.

Еще один способ сохранить исторический облик центральных улиц – это соблюдение архитектурной концепции, характерной для "старого города". Есть, по мнению градоначальника, много удачных примеров отреставрированных старых строений в центре столицы, в которых расположены современные предприятия и офисы, но при этом сохранена общая архитектурная стилистика. В этом направлении город тоже может развиваться, добавил Чебан. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

За что примэрия Кишинева пообещала штрафовать
Река чуть не превратилась в ручей, но Бык вновь вернет свой облик
Мэр Кишинева подвел итоги недели: новый сквер, рынок "Дельфин", ремонт улицы


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото
Впервые за 30 лет Железная дорога Молдовы получит 12 новых локомотивов
Впервые за 30 лет "Железная дорога Молдовы" получит 12 новых локомотивов
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться