Чебан: историческую часть Кишинева нужно сохранить

Не секрет, что ранее наблюдались настоящие "чудеса" коммерческого подхода к преобразованию исторического центра Кишинева, в результате чего исчезли красивые и уникальные старые здания, а на их месте появились "элитные" многоэтажки.
По словам генерального примара Кишинева Иона Чебана, сейчас ведется работа над усовершенствованием зонального плана центра города, готовится концепция развития исторического центра Кишинева.
"Это технический документ, в котором будет прописано, что возможно сделать, и что будет запрещено. Мое мнение – старые здания в исторической части Кишинева несомненно нужно сохранить", - подчеркнул Чебан.
Еще один способ сохранить исторический облик центральных улиц – это соблюдение архитектурной концепции, характерной для "старого города". Есть, по мнению градоначальника, много удачных примеров отреставрированных старых строений в центре столицы, в которых расположены современные предприятия и офисы, но при этом сохранена общая архитектурная стилистика. В этом направлении город тоже может развиваться, добавил Чебан.
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