Чебан: историческую часть Кишинева нужно сохранить

В последние годы центр молдавской столицы лишился многих культурных объектов. Что намерена предпринять мэрия для сохранения исторического облика "старого Кишинева", в эфире студии Sputnik Молдова рассказал градоначальник Ион Чебан.

Экспертиза Чебан: историческую часть Кишинева нужно сохранить

Не секрет, что ранее наблюдались настоящие "чудеса" коммерческого подхода к преобразованию исторического центра Кишинева, в результате чего исчезли красивые и уникальные старые здания, а на их месте появились "элитные" многоэтажки.

Сейчас в мэрию и муниципальный совет поступают разные предложения, как дальше развивать Кишинев, сохраняя при этом историческую его часть, возникают споры - нужно ли запрещать или разрешать строительство новых объектов.

По словам генерального примара Кишинева Иона Чебана, сейчас ведется работа над усовершенствованием зонального плана центра города, готовится концепция развития исторического центра Кишинева.

"Это технический документ, в котором будет прописано, что возможно сделать, и что будет запрещено. Мое мнение – старые здания в исторической части Кишинева несомненно нужно сохранить", - подчеркнул Чебан.

Мэр отметил, что рассматривается также и предложение по мораторию строительства новых объектов в центре.

Еще один способ сохранить исторический облик центральных улиц – это соблюдение архитектурной концепции, характерной для "старого города". Есть, по мнению градоначальника, много удачных примеров отреставрированных старых строений в центре столицы, в которых расположены современные предприятия и офисы, но при этом сохранена общая архитектурная стилистика. В этом направлении город тоже может развиваться, добавил Чебан.

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